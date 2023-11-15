婚禮前夕未婚夫夢中狂對前任說對不起 網友驚吐悲傷結局

一名女網友上(10)月在臉書匿名公社上自曝，當時即將步入禮堂的她，發現未婚夫會在睡夢中哭喊別人的名字，還不斷地說對不起，讓她急問：「妳還會當沒這回事跟他結婚嗎」？引來網友熱議。

原PO在10月月底時表示，自己將在數日後結婚，當時與未婚夫因為確診還未登記。但她卻在婚禮前夕發現即將成為另一半的他，會在睡夢中狂喊一個名字，並且不斷跟她道歉，讓她想結婚的念頭動搖了。

經詢問未來的婆婆之後，男方的媽媽表示，未婚夫在夢中喊的是前女友，男方的妹妹也為哥哥撇清關係，表示哥哥早與前任女友沒聯絡了。

再問過自己的媽媽之後，母親則表示，因為喜帖、喜餅都發了，「現在毀婚，要她臉放哪裡」？爸爸則認為，要相信自己，「如果覺得不對勁就不要嫁」。閨密則覺得事情沒那麼嚴重，在滿心想穿漂亮的伴娘服和吃喜宴的心態下，認為原PO是沒事找事。

網友見文紛紛留言建議：「不能嫁！自欺是非常不智的」，並支持原PO父親的說法。不少網友表示：「聽爸爸的，不然硬嫁妳會後悔」、「自己老爸果然最疼女兒，在意的永遠是女兒的感受」、「妳爸真的很愛你，為了妳可以不計一切與人情事故的壓力」。

也有網友認為：「妳應該先談談了解怎麼回事，他對不起的人是前女友不是妳，妳才是那個贏到最後的人」、「你不覺得是你贏了嗎？」、「心中有疙瘩，就該清楚後才嫁」。

不少網友表示，其實自己也夢過前任，「做夢是潛意識的事情。雖然日有所思 夜有所夢，但我覺得要看是什麼情況」、「我覺得你不要這麼快做決定」、「他喊前女友名字，又喊對不起，只代表他內心曾虧欠她某事，不代表一定對她還有某種感情」，並且有網友覺得：「從好事想，你老公是很重情的人」。

由於原PO原本的婚期是10月29日，許多網友也關心起此事的後續發展，紛紛詢問原PO：「現在嫁了嗎？還是取消了？」有疑似是原PO朋友的網友透露：「她早上傳訊息說29號她婚禮取消了，不辦了」。