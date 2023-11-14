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給聘金66萬要求「換整棟樓6台冷氣」 她痛批男友媽：吃人夠夠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準新娘透露，男友媽媽答應給66萬小聘，卻指定嫁妝內容，讓她氣得質問這種婚姻還要嫁嗎？圖片來源／ingimage
一名準新娘透露，男友媽媽答應給66萬小聘，卻指定嫁妝內容，讓她氣得質問這種婚姻還要嫁嗎？圖片來源／ingimage

傳統結婚習俗中，由女方準備嫁妝、男方準備聘金，而在過程中如果彼此未達成共識，恐衍生強烈爭執。一名女網友就抱怨，男友媽媽只給小聘66萬，卻要求她帶一堆嫁妝，甚至還要購買6台新冷氣，讓她氣得直呼「太吃人夠夠」。

一名女網友今（14）日在匿名公社，以「到底憑什麼指定我要帶什麼嫁妝？」為題發文，她透露提親當天，男友媽媽只答應聘金給小聘66萬，但卻要求她帶一堆嫁妝，包括客廳全套沙發組、LG雙門冰箱、新婚房的床組衣櫥，還有購買6台冷氣，將整棟樓舊有的冷氣換新。

對此，原PO氣炸表示：「我媽覺得嫁妝是女方來決定，她這種要求太吃人夠夠，男友他媽媽說『如果不附嫁妝，那聘金只給12萬』，我媽辛苦養我到快30歲，我就只值12萬？男友也一直幫他媽講話，這種婚姻我還要嫁嗎？」

貼文曝光後引起熱烈討論，網友們回應：「果斷放生」、「放生吧，日後苦的是妳」、「愛他就嫁，不愛他就分手，很好抉擇」、「談到錢的婚姻不會是一個好的開始」、「就依現在男友沒幫妳這事情上，如果進到對方家庭，妳面對的是苦戰」。

但也有人直言：「為什麼要把自己標價？」、「那妳小聘66萬也不要收啊！」、「敢喊66萬小聘就該付等值的嫁妝，妳媽辛辛苦苦養妳，男友就不是他媽辛苦養大的嗎？」、「你家不是賣，他家也不是買，公證結婚最愉快！長輩的婚禮、自己的婚姻，看怎麼抉擇了」、「公證結婚就好啦，連辦桌也不要了」。

結婚 冷氣 聘金

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