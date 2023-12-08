書包暫掛機車上不會被偷？苦主媽媽現身 網：我連便當袋和廚餘都不翼而飛

【文：武美齡】

以摩托車接孩子放學的家長是否曾遇到以下難題？放學後順道去買菜或用餐，那沈甸甸的書包到底該不該一起背下車，還是就掛在車上？或看診時將書包放在等候區不帶進診間，心想「應該沒人會偷書包吧？」有家長網友分享自家書包被偷的遭遇，還有人表示「連放在腳踏車菜籃中的便當盒＋廚餘」也不翼而飛。

書包離開視線2分鐘就被偷 媽媽分享血淋淋教訓示警

一位家長在小一聯盟分享，接孩子放學後去北市信義南港附近的診所看診，書包放在診間等候區的座椅上，進入診間看診後，不到兩分鐘的時間書包就被偷走了，這位媽媽表示：「友善提醒每位家長，書包不離手......損失不大，但是重新買課本很麻煩！小朋友寫完的功課付諸流水，報案更麻煩」，希望以自身血淋淋的教訓提醒爸媽「物品不離身，不管貴不貴重」。

版主媽媽補充說明，被偷的書和作業只好通通重新買一遍，且孩子必須重新將以前寫過的作業通通補上，奉勸小朋友千萬不要以為書包不見就可以不用寫功課了。

書包被偷非罕見事件 網友分享各地竊案

文章一貼出引起廣大家長共鳴，分享自家書包遭竊經驗，「我們住台中豐原，已發生多起書包放機車上被偷走的案件，所有家長也很不解？到底偷書包要幹嘛？」、「30年前就有人會偷書包，上面已寫XX國中還是偷走，連有次放機車墊下也偷走，不要懷疑，偷兒無所不偷」。

「我以前書包放在機車上也被偷過，後來被丟在路邊路人拿去警局，警局通知學校我才去領取」、「孩子的便當盒放在腳踏車籃子裡，竟然也被偷了，裡面還有廚餘」。

圖片來源／Photo Ac

多數家長以為書包沒人偷 掛機車上就走人

書包遭竊事件讓許多爸媽感到驚訝，因為多數人都認為沒人會偷小孩的書包，「我們去賣場都丟在摩托車上，覺得不會有傻瓜偷書包吧」、「拿書包做什麼？我們吃飯買東西都把書包放機車上」、「去公園玩都放在機車上耶，下次會不會連睡袋也要拿去？」。

「我本來也以為裡面一堆書哪個白癡要偷啦！看樣子是我沒見過世面」、「女兒書包超級無敵重，只是買個東西或看醫生真的不會特別拿下來，沒想到居然有人會偷」、「好扯！我連逛夜市都把書包直接放機車腳踏板欸」、「我也以為書包不會有人想偷，我都掛車上不拿，看樣子以後要保護好小孩的書包了。」

書包失蹤問題多 隨身攜帶避麻煩

孩子的書包遺失除了可能造成財物損失，最麻煩的就是版主媽媽提到「得將作業課本重新採買」，以及孩子也必須將作業重新補齊。此外，若書包裡的學生卡證也一併遺失，則得向學校重新申請補發。

另外，網友提醒聯絡簿上可能紀錄著家長地址、電話等，有個資遭外洩的疑慮，若書包中還放有鑰匙，則建議將家中門鎖一併替換。遺失書包的連環影響問題多，還是隨身攜帶才能避免麻煩。

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