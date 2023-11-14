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婆婆從不洗碗！老公出錢買洗碗機還被嗆懶 媳怒：沒花她半毛錢

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為洗碗機示意圖。圖片來源/ingimage
圖為洗碗機示意圖。圖片來源/ingimage

家家有本難念的經，有位人妻抱怨說老公找水電要加裝插座，打算添購一台洗碗機。婆婆得知後阻止，「不用懶成這樣吧？隨手洗起來就好了」，但婆婆明明從不洗碗，人妻一肚子怒氣，「又沒有花到她半毛錢，水電也不是她在繳」。

原po在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區抱怨，說老公想要買洗碗機，婆婆得知後卻說「買洗碗機幹嘛！耗水又耗電！不用懶成這樣吧？隨手洗起來就好了啊！」，老公稱「洗碗機更省水跟電，也洗比較乾淨」，婆婆卻嗆他們「沒看過這麼懶的！」

這句話讓原po原地爆炸，她說婆婆每次吃完東西碗盤都直接丟水槽，八百年才會洗一次，「平常都是我跟我老公輪流洗，到底是在叫什麼？」她也問要怎麼讓家裡的老人明白洗碗機有多好用，因為她相信洗碗機是一台可以穩定家庭和諧的家電

貼文一出，網友紛紛贊聲，「既然不花她的錢！根本不用在意她的任何想法」、「我也非常想要一台洗碗機，每次躺平以後想到水槽還有一堆碗盤要洗，我就有種人間失格的感覺」、「手洗比較浪費水、洗碗機才是正確的」、「三機救婚姻」。

網友教這樣回敬婆婆，「不需要說服她洗碗機的好處，只要跟婆婆說不買以後碗都她洗就好」、「妳應該回婆婆：媽，那妳記得隨手洗掉喔」、「誰的媽誰處理，妳只要當個旁觀者就好」。

婆婆 媳婦 家電

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