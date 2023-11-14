他們的存在讓人相信愛情！盤點2023演藝圈甜到冒泡模範情侶、夫妻TOP10

這些CP把愛情活成最好的模樣！

雖然愛情有時候會讓人失望，不過演藝圈多對情侶、夫妻的粉紅泡泡總是會令大家再次相信愛情！明星們在娛樂界發光發熱，甚至在同個領域，找到與自己心靈契合的另一半，最終在粉絲的祝福下公開交往、成功求婚、步入禮堂、懷孕生子，喜事曝光也總是成為眾人矚目焦點。

現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看2023演藝圈公布喜事、甜到冒泡的模範情侶和夫妻吧！

image source:翻攝FB／許維恩

No.10 陳宇風、葉家妤

說到八點檔恩愛夫妻，一定會想到陳宇風和葉家妤，兩人出演《意難忘》、《娘家》、《夜市人生》、《風水世家》等多部電視作品，結褵12年育有2個寶貝女兒，葉家妤曾在《11點熱吵店》透露自己欠先生一個兒子，沒想到宇風反而認為二胎是女兒姊姊才有伴，也讓家妤開心釋懷，小倆口的好感情更是不言而喻！

今年5月底葉家妤再度迎來第三胎，開心在臉書寫下，「我們的第三個寶寶真的來報到囉！現在我們家兩個小姊姊每一天都滿心期待著！也歡迎大家持續關注我們跟我們一起感受幸福呦～」，妹妹白家綺則在下方留言，「恭喜我最親愛的姐姐！我們兩個加起來有七個小孩了」。

No.9 周興哲、趙岱新

以《以後別做朋友》、《你，好不好？》等名曲打響華語樂壇的歌手周興哲，2021年曾與前主播趙岱新短暫分手，後來在去（2022）年兩人舊情復燃、求婚成功，今年3月底周興哲開心在個人IG寫下，「我是世界上最幸運的人。我有一個最棒的太太，而且我們很開心宣佈一個孩子正在來的路上！無法用言語形容現在的興奮。我迫不及待和我的愛人開始經營家庭了。」甜蜜的氛圍任誰看了都受不了！



今年8月周興哲曬出愛女照片，更是用英文寫下對寶貝女兒的信，女兒雖然常常嚎啕大哭，但夫妻倆都很喜歡女兒的聲音，「所以保持哭泣、保持微笑，我們每一步都會陪在妳身邊」，粉絲也感動表示「小公主要快樂長大唷」。

No.8 李運慶、洪詩

曾以《青梅竹馬》入圍第45屆金鐘獎戲劇節目最佳男配角的演員李運慶，和《我愛黑澀會》、女團Popu Lady成員洪詩（洪詩涵）交往2年多，最終在去年求婚成功、今年2月底登記結婚，洪詩也特別選在父親節這天公開懷孕喜訊，「我的肚子裡有個還沒見過面，卻已經愛上的小生命」，送上這份寶貴又特別的父親節禮物。

不過洪詩在個人YouTube頻道也透露自己是「子癲前症高風險」及「X脆折症帶因者」，如果懷上兒子就有1／2機率是脆折症患者，懷上女兒則有1／2機率是脆折症帶因者，所幸寶寶跟她一樣是「準突變型」，僅具輕微或無症狀，不過下一代仍有罹患風險，讓觀眾心疼表示，「相信你們的寶寶一定可以健康平安長大」。

No.7 黃尚禾、李千娜

從《超級星光大道》走進演藝圈的歌手李千娜，以獨特的台語唱腔成功走紅，跨足演員身份，在電影《茱麗葉》、電視劇《通靈少女》摘下金馬獎及金鐘獎，她和黃尚禾因為《少年吔》結緣，最終修成正果，選擇在小犬颱風登陸台灣之際公佈結婚喜訊，「小犬颱風來搶婚，於是，它決定給予祝福，當我們最佳見證人」，還不忘慶幸台北戶政事務所有開。

今年11月初李千娜、黃尚禾再度捎來喜訊，隨著超音波照曝光，箭頭還特別標註是男孩，讓網友按耐不住心情紛紛祝賀，「哇哇～是個男孩」、「一定很可愛」、「他真害羞，可愛的寶寶，乖乖在麻麻肚子裡長大唷」。

No.6 胡宇威、陳庭妮

如果你是《真愛趁現在》、《真愛黑白配》的忠實粉絲，肯定忘不了「真愛CP」胡宇威和陳庭妮！兩人在劇中飾演男女主角，郎才女貌加上刻骨銘心的戀情，更是讓網友敲碗能夠真的變成情侶。然而緋聞一路從2012年傳到2022年，一路悄聲無息的兩人，公開地下戀情竟然就直接掏出鑽戒啦！陳庭妮在鏡頭前寵溺捧著胡宇威的臉頰寫下「Twogether」，胡宇威則是寫下「TwoGetHer」，浪漫指數已經衝破歷代以來的紀錄了吧！

胡宇威和陳庭妮今年7月也順利完成登記，從雙方的個人IG還能發現小倆口時不時放閃拍照的紀錄，也讓網友紛紛笑稱，「好喜歡看你們放閃」、「跟愛人出國充電回來感覺良好，好幸福」。

No.5 婁峻碩、焦凡凡

演藝圈的標竿情侶肯定非婁峻碩和焦凡凡莫屬！婁峻碩在臉書上認識焦凡凡，從相識到發展成為戀人關係已長達7年，不過小倆口始終對於結婚生子不著急，婁峻碩更是拍胸脯保證「一定會在35歲前娶凡凡」，有次接受媒體訪問時，也大方對女友深情告白「她對我來說是無法被取代，也是不可或缺的人。」

今年10月終於讓焦凡凡等到了！婁峻碩在兩人交往第2555天帶著女友和女友閨蜜前往馬爾地夫，透過房間透明地板浪漫求婚，讓焦凡凡感動表示「我嚇到，但是我願意」，藝人好友也獻上祝福，「Omg好替你們開心」、「真的快感動死了...都要幸福ㄡ，讓我相信愛情」。

No.4 戴祖雄、林佳娜

異國戀總是讓許多人為之嚮往，但是能夠走到結婚卻需要花費不少時間磨合，演藝圈中當紅異地戀情侶祖雄、烏克蘭籍女星佳娜在去年8月公開戀情，自爆有別於其他情侶，從身體交流發展到情感交流，佳娜在網紅蕾菈、湯宇婚禮上幸運搶到捧花，當時佳娜也向祖雄透露想婚念頭，「我也想要結婚，想要擁有這樣的愛」。

今年7月祖雄公開成功向佳娜求婚的片段，除了計畫在德州撲克比賽串通親朋好友做牌，還在撲克牌上放上「佳娜嫁給我」及兩人照片，最後佳娜也落淚點頭答應。如今兩人也懷上混血女寶寶，更是讓網友祝賀，「求婚亮牌然後人員都出現求婚亮牌然後人員都出現的那一刻好感動」、「要一直幸福下去喔」。

No.3 曹佑寧、王淨

曹佑寧、王淨的戀情之所以曝光，全是因為眼尖的網友從兩人IG照片發現蛛絲馬跡！一名網友日前在Dcard上分享自己在年貨大街巧遇曹佑寧和王淨，原PO事後比對兩人照片才發現他們不僅配戴同款戒指、同款手鍊，甚至還在同天發出寫春聯、去士林夜市的照片，後來兩人乾脆不藏了，大方曬出去日本遊玩的美照。

今年2月曹佑寧出席品牌活動時終於鬆口坦承兩人是透過拳擊教練課相識相戀，一開始也沒有打算高調放閃。不過現在只要從曹佑寧或王淨的IG，就能拼湊出小倆口的愛情密碼，讓網友邊看邊笑稱，「寧淨之旅」、「偷偷放閃好口愛」、「我看到一片空白是正常的嗎」、「淨然可以看到同框照」。



No.2 劉冠廷、孫可芳

假戲真做的情侶檔事實上不只胡宇威和陳庭妮、黃尚禾和李千娜，還有非常般配的劉冠廷和孫可芳！小倆口在就讀台灣藝術大學戲劇系時認識，據悉當時孫可芳感情觸礁，劉冠廷不僅陪伴在旁，甚至用便條紙挖空格讓女方拼出數字後找字典，沒想到卻是劉冠廷精心設計的告白，溫暖的舉動也觸發孫可芳的內心。

兩人愛情長跑15年，從大學讀書、國中教課到植劇場演員，雖然為了避免模糊焦點選擇不公開戀情，仍然在演戲這條路上各自打拚出一片天，今年10月兩人終於透露求婚細節並升格成為爸媽，粉絲也開心留言，「美豆不像話」、「好高興好高興喔旋轉我跳躍！！！嗚嗚嗚真的太棒了，大大恭喜」、「媽媽太不容易了，恭喜成為媽媽」。

No.1 王家梁、許維恩

「一對到眼就確認是對方」很適合拿來形容王家梁與許維恩這對明星夫妻檔！王家梁、許維恩在2021年3月被爆出戀情，當時雙方經紀公司坦然表示雙方都是單身成年人，因此談戀愛也是很正常的事情，經紀公司也都給予祝福，王家梁更是大方表示被拍到就會馬上承認，小倆口本來就沒有要刻意隱滿或主動公開，也希望得到大家的祝福。



事後兩人也越愛越上火，不僅時常在社群上公開放閃，還不吝嗇曬出令人稱羨的好身材，認愛同年5月20日王家梁便打鐵趁熱求婚成功、11月11日登記結婚，今年更是誕下巨蟹座小公主「忒忒」，一家人依偎在一起的模樣也羨煞許多人，「忒忒太可愛了，爸爸媽媽也辛苦了」、「一個小生命真的很不可思議」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月10日至2023年11月09日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023演藝圈明星夫妻、情侶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統