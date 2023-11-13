婆婆當面酸「娶她是被騙了」 丈夫居然還微笑附和 人妻好心寒

結了婚之後，不只是和另一半，如何與對方的家人相處，往往也是一大難題。有時碰到難搞的家族成員，往往容易引起糾紛。近來日本媒體，就報導了一則這樣的案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名弓香的40歲女性，過去和一位男子交往幾個月後，發現自己懷有身孕，因而「奉子成婚」。當她去拜見夫家時，對方的家長雖然嘴上說「你們覺得好的話，那就不會反對」，但卻又再三追問「這個女的真的好嗎」，讓弓香覺得心裡不太舒服。

結婚之後，儘管男方對當爸爸充滿期待，但從夫家來的一些歧視，卻一直困擾著弓香。像是在她懷孕時，廚藝就屢次遭到婆婆的質疑，生產後更嫌他不懂得怎麼照顧孩子。而在婆媳之爭中，丈夫則往往屈於母親，並沒有出面袒護弓香。

有次婆婆甚至當著弓香的面，告訴兒子「你阿，果然被騙了，這傢伙完全不行」，而弓香丈夫居然還笑著回應「是這樣呢。果然媽媽說的一點都沒錯」，讓弓香更是完全無法接受。且除了婆婆之外，丈夫其他的兄弟姊妹，也都對弓香明顯態度不遜。

如今弓香忍氣吞聲，過了十年的結婚生活，孩子也都已經上小學了。但整個家庭裡頭，對她的閒言閒語卻沒停過，讓她也經常開始思考，這場婚姻是否從頭到尾就是個錯誤。