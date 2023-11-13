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邊喊「要變窮了」邊忍不住狂買 小四生逛超市舉動讓網友莞爾

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友的小孩逛超市控制不住，一邊購物一邊喊買太多。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友的小孩逛超市控制不住，一邊購物一邊喊買太多。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在超市購物時，看到店內琳瑯滿目的商品，有時會很難克制得住自己的購物慾望，覺得每一種都西都想帶回家試試看。或許本來只是想買一把青菜，最終卻不知不覺地，拎著大包小包走出店家。近來有位日本網友，就碰到像這樣的趣事。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「ohrsan」分享，近來他和小學四年級的孩子一同去購物時，小孩子看到許多東西，按捺不住自己的興奮之情，途中不停驚呼「這看起來好像很好吃耶」、「那個看起來好像也很美味」。

然而，孩子也有意識到自己好像買太多了，同時又一邊喊著「不行再買了！買太多了！以後要變窮了」，但又忍不住被某些東西吸引，繼續把商品塞進購物籃中。結果因為這樣，使得兩人這次的購物行程，一口氣買了整整兩大籃東西，多到最終明細表甚至長到手機拍不下。

網友看到孩子的逗趣舉動，也紛紛表示「我也是便宜時會買買買的那一派，然後帶回家時就後悔了」、「小朋友真可愛」、「明細太長了吧」、「果醬價格好便宜喔」、「一個飯糰居然才49日圓」、「真是不錯的店家」、「好在意那個特別貴的『假面騎士（仮面ライダー）』喔」。

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結了婚之後，不只是和另一半，如何與對方的家人相處，往往也是一大難題。有時碰到難搞的家族成員，往往容易引起糾紛。近來日本媒體，就報導了一則這樣的案例。

邊喊「要變窮了」邊忍不住狂買 小四生逛超市舉動讓網友莞爾

在超市購物時，看到店內琳瑯滿目的商品，有時會很難克制得住自己的購物慾望，覺得每一種都西都想帶回家試試看。或許本來只是想買一把青菜，最終卻不知不覺地，拎著大包小包走出店家。近來有位日本網友，就碰到像這樣的趣事。

他鄉故鄉／繼往開來——由書法入道 杜忠誥參透漢字前世今生

杜老師常說自己是發「1949國難財」的讀書人，國家民族不幸，卻成了台灣子弟、他之幸，這些大師自河南、江蘇、河北、湖南、安徽、山東、浙江等各省避難來台，齊聚在這個三萬六千平方公里的小島，文化人才密度之高，千年難遇。他們一起拉拔了這個在糞土堆、吃地瓜長大的孩子，而這小子有「打死不放棄」的特質，他們當年就知道長江後浪推前浪，下一個站在浪尖的是他。 王壯老在替杜老師第一本創作集《管晏列傳篆書冊》作跋時，以王世貞論書法「有功無性，神采不生；有性無功，神采不實」的功（後天努力）、性（先天才情）、神（作品靈氣）來評析杜老師作品，說他「筆禿千管，紙費萬番，誰能謂其無功無實？殫力如此，非有至性，又孰能致之？然則於『生』字云何？答曰『生』字亦不弱也」，壯老最後用了「可畏哉」三字，送給當時34歲的杜忠誥。這些前輩都知道這個年輕人將來必成大書法家。 杜忠誥後來不僅僅是一個書法家。

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