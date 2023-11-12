新生兒送禮很難挑？2023新手爸媽最想收的禮物TOP 10推薦

送得好又能省荷包！

明年就是龍年，許多爸媽努力籌備，希望能搶生龍寶寶。新生兒送禮是一門學問，養小孩是一筆大開銷，送的巧能送到對方的心坎，帶給新手爸媽一場及時雨；但送錯的話，可能會造成對方的困擾，讓自己的好意付諸流水。新生兒禮物到底該怎麼挑？到底有哪些地雷必須注意？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2023年新手爸媽最想收到的10樣禮物，一起來看看你想送的禮物有沒有上榜吧！

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No.10 寶寶餐具

當寶寶開始想伸手去抓碗裡的食物，或是在餵副食品，寶寶想搶大人手中的餐具時，許多人會為了訓練寶寶的手部肌肉，開始讓寶寶使用餐具，但琳瑯滿目的餐具該怎麼挑？建議大家了解新手爸媽的狀況後，針對材質、用途、是否常需要微波或進洗碗機等做評估，例如塑膠湯匙重量輕又耐摔，但缺點是不耐高溫，寶寶長牙後還可能會留下齒痕，食物味道容易殘留；若爸媽的常把副食品做成冰磚，選擇可微波的餐碗就相當方便。為了寶寶安全，餐具需要定期換新，因此寶寶餐具也是不錯的送禮選擇。網友分享「我客戶小孩剛滿月，我送學習餐具組，對方蠻喜歡的」、「我覺得是我這次收到還蠻實用的東西，就是顏色可愛、長得也可愛的寶寶餐具，清洗上很方便，而且很有質感」。

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No.9 濕紙巾

嬰兒出生，濕紙巾的用量絕對爆增，無論是擦寶寶的手、嘴巴或是「嗯嗯」之後的小屁屁，都相當好用，有媽媽分享「幾乎是一個禮拜一包80抽」、「剛出生用量真的很兇」，濕紙巾用途廣、用量大，雖然普通但卻相當實用，由於單價低送一整箱也沒問題，歐陽靖曾在採訪中提到「送一大箱濕紙巾，對方父母以後一定會感謝你！」。挑選濕紙巾也有小撇步，建議針對厚度、純水、好抽取進行挑選，有媽媽表示「太薄的濕紙巾會跟便便零距離接觸，而且用量會超兇」、「我個人喜歡濕紙巾跟尿布，也送朋友這些」、「濕紙巾可以存放，實用性高，箱裝也很體面」。

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No.8 奶粉

許多網友認為送奶粉是比較冒險的行為，因為每個寶寶狀況不同，通常都有習慣喝的牌子，或是對方都是親餵，這時送奶粉就相當奇怪，但是送禮前若有先詢問對方寶寶固定喝哪個牌子、投其所好，對爸媽來說絕對會相當開心，網友分享「送奶粉不錯，很實用」、「奶粉可以送啊但要先問小孩喝哪個品牌，我朋友送兩罐奶粉媽媽超開心」、「送奶粉很ok呀，自己覺得比尿布實用多了」、「如果要送奶粉一定要先問過他喝的什麼奶粉阿」、「送對牌子真的是幫忙省了不少錢」、「我個人覺得送奶粉很ok，我們老闆送我一整箱，雖然還沒喝到，但我覺得很貼心」。

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No.7 奶瓶

奶瓶是大部分新生兒的必備用品，市面上有許多奶瓶禮盒，包裝精美、質感優良，是許多人送禮的選擇之一，其中特別多人推薦寬口奶瓶，除了方便清洗、奶粉比較不容易倒出來外，主要也是避免「乳頭混淆」的情況，擔心寶寶無法辨別吸允乳頭與奶嘴瓶方式的差別，導致寶寶不願再吸母乳，因此送禮前還是需要了解對方是否有在親餵，挑選時也能避免踩雷。有網友分享「送寬口玻璃奶瓶最實用」、「如果媽咪要親餵，最好還是用寬口跟乳房的感覺會比較像哦」，也有媽媽表示「當用寬口倒奶粉都不會撒出後，就回不去正常口徑了」、「泡奶窄口徑的超難用的」。

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No.6 給媽媽的營養品

﻿大多數人送禮，通常都是以寶寶的需求為優先，但別忘了最辛苦的媽媽非常需要被關愛。台灣有句俗語說「月內無做好，到老就艱苦」，坐月子可以讓媽媽重新調養體質，有機會比孕前更健康，有親餵的媽媽更應該營養均衡。產後媽媽除了需要豐富的營養素，例如維生素D、鐵質、卵磷脂，秀傳醫院中醫師邱伯恩也建議，「可以選擇黑豆杜仲健體茶來滋補養生，或是選擇純中藥材釀製滴雞精，以增強媽咪們的體力」，有網友表示「送禮會想到媽媽的真的有夠暖」、「送媽媽的話滴雞精跟膠原蛋白飲不錯」、「送媽媽茶，表嫂說喝了奶量有增加」。

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No.5 寶寶盥洗保養周邊

﻿嬰兒沐浴用品是許多親友最常贈送的彌月禮之一，此外寶寶的皮膚非常細嫩且敏感，時常出現疹子、脫皮，甚至是皮膚炎的問題，送禮前可針對寶寶的需求，選擇成分天然單純、中性溫和的保濕產品，有媽媽分享「朋友知道我喜歡到處玩，所以送外出沐浴用品組，有沐浴乳、乳液、澡巾、屁屁膏，超喜歡」、「一般對泡泡浴方便免沖洗啊、保濕好的乳液啊，接受度應該蠻大的」。另外，若對方還沒採購澡盆的話，選購月亮澡盆也是不錯的選擇，除了可以解放父母的雙手及腰外，還可以讓寶寶在裡面安心的踢水、玩水，可以好好泡澡外，還能避免寶寶沒支撐好、被水嗆到的問題，是許多爸媽心中必買單品之一。

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No.4 寶寶衣服

市面上的嬰兒服款式百百種，是不少人送禮時的首選，對於剛出生的小孩，送蝴蝶衣、紗布衣開襟或綁帶式的肚衣是不錯的選擇，穿脫非常方便，相當適合需要頻繁換尿布的新生兒；寶寶滿三個月大後，較建議送包屁衣及兔裝，此時寶寶比較好動，穿著包屁衣比較不容易因為露肚子著涼，換尿布時也方便。此外，寶寶衣服材質通常分為紗布及棉布，前者較為透氣，後者則較為保暖，建議大家送禮前記得要符合當時的季節，才不會因為寶寶成長過快，而來不及穿。有媽媽表示「女寶想要華麗的衣服跟可愛配件+1」、「我孩子小時候有人送客製化孩子中文名字的包屁衣，這個穿完還可以當紀念」。







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No.3 紅包

如果新手爸媽真的不缺東西，或是擔心踩雷還不知道送什麼的，就用紅包來轉達你滿滿的祝福及心意吧！包紅包是最實用又方便的選擇，讓對方根據自己的需求購買生活所需最實在，有媽媽認為「紅包最簡單又不用傷腦筋，也不會送到人家不喜歡的」、「送紅包最上道」、「紅包最實用，其他東西送了也不一定是對方想要的，要處理也麻煩」、「自己生完小孩後都改包紅包給朋友XD」。對於金額，有網友則建議「一般同事統一600，有點交情的1200」、「同事的話可以一人600包成一包」、「親戚我們都說好包1200」、「3歲以前600，3歲以後如果是比較熟的會包1200，交情還好就還是包600」。

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No.2 寶寶安撫玩具

新生兒安撫玩具該如何選？有三大指標提供給你參考，首先選擇嬰幼兒專用，可避免有過多小零件造成寶寶誤食的狀況；第二，挑選簡單易懂的玩具，此時寶寶認知和理解能力不成熟，太複雜的操作或設計會不好掌握；第三，選擇可以促進寶寶發展的玩具，例如簡單的形狀配對、插拔遊戲，不但可以協助寶寶手部肌肉發展，也有助於訓練手眼協調的能力，常見的例如視覺圖卡、安撫娃娃、手搖鈴、健力架、床頭音樂鈴等，可以轉移寶寶的注意力，讓爸媽喘口氣。有過來人分享「費雪踢踢琴跟匯樂也是可以陪伴很久的好玩具」、「像是安撫玩偶、安撫巾啦、玩具之類的我都很喜歡」、「費雪小海馬絕對是必備的」。

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No.1 尿布

新生兒屎尿超多，消耗排名第一的尿布，榮登新手爸媽最愛的禮物，有媽媽分享「尿布最普通，但最實用，其他用品大概都有使用上習慣」、「尿布真的最實用，M、L 號不怕多」。不過市面上百百種品牌，若是送到不適合的，除了會造成新手爸媽的困擾，還可能會造成寶寶紅屁屁、起疹子、潰爛等問題，尺寸上則建議大家買S以上，因為NB（新生兒用）的尺寸，可能一個月後就不能用了，建議大家在買尿布之前，先問清楚對方的需求，有網友哀嘆「尿布最好先問牌子，有些爸媽用布尿布」、「最討厭人家送尿布，品牌不對還要處理掉」、「寶寶還在月中就換s尿布，朋友送的NB根本沒用」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年11月06日，共11個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『新手爸媽最想要的禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



