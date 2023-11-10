公婆每次借住就「偷」東西 人妻氣炸還被怨愛計較

雖然說結了婚就是一家人，但彼此還是要互相尊重。有一位人妻在臉書發文抱怨公婆常常到家裡「偷」東西，即使有告知對方不要這麼做，卻仍被婆婆埋怨「愛計較」，讓她聽了火冒三丈。貼文一出，眾人都勸她在家裝監視器或者報警。

原PO在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」抱怨公婆常常到她家「偷」東西，而且每次拿走的理由都是「反正妳家也沒在用」，讓她聽了快要氣炸，很想飆髒話罵回去，「我又沒跟妳住在一起，妳憑啥知道我家沒在用？」

她說常常整盒口罩、新襪子、手套、小錢包等等都被公婆拿走，日前甚至還從冰箱拿走干貝、昆布，讓原PO不堪其擾。她無奈地說雖然這些都是小東西，但只要公婆一來家裡住就一定會偷，感嘆實在是「家賊難防」。

原PO表示會用「偷」這個字，是因為公婆從來沒有知會過她，而且東西都是她買的，公婆好像以為是原PO老公買的，理所當然就將東西拿了裝進行李袋。她曾因為這樣而發飆要求不准再拿，沒想到卻被婆婆罵「愛計較」，讓原PO聽了更加火大，「婚後就是AA，家裡用品都我買的，還說我愛計較？」

多數人都建議裝監視器或換鎖、報警，「直接報警，別客氣～隊友不管就交給法律來制裁」、「差不多可以報警了」、「既然都認定是偷竊，為什麼不報警？」、「裝監視器～先保留證據，如果妳先報警，人家走了警察才來，妳搞得自己沒話講就算了，警察沒看到證據也無法說些什麼」、「裝監視器，偷竊是公訴罪」、「裝監視器，跟老公說他爸媽的事，若再不處理就直接報警」、「家裡換鎖、放監視器，再偷報警」、「換鎖頭」、「換鎖，不給他們鑰匙」、「如果不想鬧到報警，那不然花錢換電子密碼鎖，如何？」