女友不爽被回覆「＝＝」封鎖男友 網共鳴：整個毛起來

許多人說「文字沒有情緒」，因此傳訊息時經常利用顏文字或表情貼圖暗示自己的情緒，不過若使用不精確也可能造成誤會。近日，一名男網友因在訊息加上「＝＝」遭到女友封鎖，令他相當不解。

一名網友在Dcard發文提到，前幾日女友傳了一商品截圖，誇讚代言人很可愛，他回覆女友「還好吧＝＝」，沒想到女友居然直指「＝＝」這個表情符號相當討厭，不希望男友繼續使用，原PO連續回了兩次「額」後，女友回應「如果沒心就不要勉強在一起」，便封鎖了原PO。此舉讓原PO感到相當不解，認為這個表情符號相當普通，不懂為何女友的反應怎麼那麼大。

許多網友則表示相當能理解原PO女友的感受，「如果我是女的，看到＝＝之後又出現二次『額』再加上怎麼了嗎，我會整個毛起來」、「我也很討厭＝＝，而且那個『額』看了非常煩，女友就認真的在跟你反應了到底在額什麼額」、「她很熱情的跟你分享她喜歡的事情，但你用了潑冷水的回話＋符號」。

也有網友認為「冰凍三尺非一日之寒」，可能原PO先前就有類似的行為讓女友不高興，「我覺得，不可能你之前完全沒有類似行為，只因為這一次就要分」、「你女友一定不是只因為你＝＝分手，是你的態度讓她失望了」。

不過，也有部分網友無法理解原PO女友的行徑，直呼「女生真難懂」，「看完留言，女生真難懂」、「原來一個額這麼嚴重，男生買房買鑽戒買包都應該，女生隨便不爽男生就活該」、「換個角度想，如果是我男友跟我講他找東西找一找被正妹的照片吸走我也會不爽，打個＝＝也不會怎樣啊」。