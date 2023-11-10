快訊

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友不爽被回覆「＝＝」封鎖男友 網共鳴：整個毛起來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友因回覆女友「＝＝」，引起女友不滿慘遭封鎖。示意圖／ingimage
一名男網友因回覆女友「＝＝」，引起女友不滿慘遭封鎖。示意圖／ingimage

許多人說「文字沒有情緒」，因此傳訊息時經常利用顏文字或表情貼圖暗示自己的情緒，不過若使用不精確也可能造成誤會。近日，一名男網友因在訊息加上「＝＝」遭到女友封鎖，令他相當不解。

一名網友在Dcard發文提到，前幾日女友傳了一商品截圖，誇讚代言人很可愛，他回覆女友「還好吧＝＝」，沒想到女友居然直指「＝＝」這個表情符號相當討厭，不希望男友繼續使用，原PO連續回了兩次「額」後，女友回應「如果沒心就不要勉強在一起」，便封鎖了原PO。此舉讓原PO感到相當不解，認為這個表情符號相當普通，不懂為何女友的反應怎麼那麼大。

許多網友則表示相當能理解原PO女友的感受，「如果我是女的，看到＝＝之後又出現二次『額』再加上怎麼了嗎，我會整個毛起來」、「我也很討厭＝＝，而且那個『額』看了非常煩，女友就認真的在跟你反應了到底在額什麼額」、「她很熱情的跟你分享她喜歡的事情，但你用了潑冷水的回話＋符號」。

也有網友認為「冰凍三尺非一日之寒」，可能原PO先前就有類似的行為讓女友不高興，「我覺得，不可能你之前完全沒有類似行為，只因為這一次就要分」、「你女友一定不是只因為你＝＝分手，是你的態度讓她失望了」。

不過，也有部分網友無法理解原PO女友的行徑，直呼「女生真難懂」，「看完留言，女生真難懂」、「原來一個額這麼嚴重，男生買房買鑽戒買包都應該，女生隨便不爽男生就活該」、「換個角度想，如果是我男友跟我講他找東西找一找被正妹的照片吸走我也會不爽，打個＝＝也不會怎樣啊」。

女友 貼圖 分手 正妹 兩性關係

延伸閱讀

喝咖啡可護肝、燃脂、消水腫 營養師點名7大族群盡量少碰

一樣都是紅瓶子…阿嬤煮飯拿錯啦！ 孫女嚇傻：差點酒精中毒

黃仁勳最愛花娘小館蒼蠅頭！網猜跟童年記憶有關 老饕曝必點菜

泰奶店酸顧客沒先看菜單「目小」網批：有好喝到羞辱人？

相關新聞

公婆每次借住就「偷」東西 人妻氣炸還被怨愛計較

雖然說結了婚就是一家人，但彼此還是要互相尊重。有一位人妻在臉書發文抱怨公婆常常到家裡「偷」東西，即使有告知對方不要這麼做，卻仍被婆婆埋怨「愛計較」，讓她聽了火冒三丈。

交往12年女方想婚男卻推託 網勸：別等了！直接生小孩吧

一對交往12年的男女朋友，照常理早應該結婚了，女方一直想結婚，但男方都推說再看看吧，於是女方在Dcard發文表示，男朋友一直這樣，不知自己要不要結婚，希望能聽聽其他人的建議。

女友不爽被回覆「＝＝」封鎖男友 網共鳴：整個毛起來

許多人說「文字沒有情緒」，因此傳訊息時經常利用顏文字或表情貼圖暗示自己的情緒，不過若使用不精確也可能造成誤會。近日，一名男網友因在訊息加上「＝＝」遭到女友封鎖，令他相當不解。

愛，說謊／洪倪｜如果說謊要吞一千根針，那我……

有些謊言，出於善意，為了愛。陳栢青感謝父母送給他文學路上的禮物，他的父親卻對他說：「兒子啊，如果這回我又死了，你的名次會不會比較高？」父親突然來電，說要借住一晚，馬翊航一時手忙腳亂，他想隱藏什麼，又想要展露什麼？自稱說謊達人的宋大一，光一個關於耶誕老人的謊言，就能瞞到大兒子五年級！但是，她說她的父母比她更擅長說謊，這是怎麼回事？有一個男人號稱肚臍能跑出腸子，而太閣竟然相信了？！洪倪說她喜歡長大，對她來說，長大就是慢慢「圓謊」的過程，找出那些說過的謊言，去完成它，或遺忘它。 【精彩語錄】 話講多了難免混進一些假的，跟白老虎一樣，基數一多就會出現一兩隻，我不以為意……

金玉涼言

年輕時，賣命買房；年老時，賣房救命。

【心情點滴】心情點滴／貝料理之思

那天，母親買了蛤蜊與海瓜子為大家加菜，忙了一陣子，好菜就這麼上桌了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。