情侶間該報備嗎？網友正反兩派意見大公開！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情侶間該報備嗎」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於情侶間是否該報備的看法。

情侶交往時，是否需要報備彼此的行程，是眾多戀人間爭論不休的問題。有些人覺得報備是一種尊重和關心，也能增加對方的安全感；另一派網友則認為報備是控制和干涉，會減少彼此的自由與隱私，究竟情侶間需要報備嗎？快來看看網友怎麼說！

情侶「報備」給予基本尊重和安全感 強制規定恐成「控制欲」表現 ▲ 情侶間該報備嗎？兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「情侶間該報備嗎」相關話題的討論，可以發現大多數人認同情侶間「應該報備」，認為「兩個人交往還是要有基本報備，這是給對方的重視」。有網友就分享「我跟男友都覺得報備是很基本的尊重，就連我們吵架了他出門，也是會打電話告訴我跟誰去哪」，點出報備是表達對另一半的尊重，也能給予對方安全感，若是彼此都互相不過問，就和陌生人沒有什麼差別。

而「擔心伴侶安全」也是許多戀人主張要報備的原因，表示「報備的初衷是當發生事情時，至少知道對方在哪裡」、「有次男友忘記報備，我跟他說：如果你真的突然發生什麼事，我很難跟你父母交代」，表示對方沒報備又突然失去聯繫會讓人擔心，害怕是否出了意外事故。此外，也有不少網友把報備當作是「分享生活」，想讓伴侶知道自己「在哪、在幹嘛、跟誰一起」，可以對彼此的生活更有參與感。

不過，部分網友則認為「生活規律且沒有特殊行程」就不用報備，說明「我和男友不會特別報備，反正幾乎每天都是工作睡覺吃飯」、「我們生活都還蠻規律的，就是上班跟家裡兩點一線，所以我們比較不太會特意去報備」，指出雙方每天的活動範圍都是相同的情況下，能夠知道對方的行蹤，就無需再額外報備。

另外，也有網友想「專注在當下做的事」，因此傾向於不用報備，例如「我跟朋友出去會想專注在當下，所以不太會用手機」、「如果你是在工作期間，要忙就可以不用說」等，並補充在忙碌時若仍要報備，可能會使人分身乏術、手忙腳亂，導致無法好好享受當下的行程，或是從容完成工作，甚至萌生「時刻要報備很煩躁」的念頭，對心情產生負面影響。

你覺得情侶間該報備嗎？其實這個問題並沒有標準答案，每個人都可能受到自己的個性和生活經驗影響，產生不同的看法和選擇。但最重要的是，伴侶間要相互溝通，理解並尊重對方的觀點和感受，只要雙方達成共識，就能找到彼此最舒服的相處模式。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「情侶間該報備嗎」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/30，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw