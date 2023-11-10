交往12年女方想婚男卻推託 網勸：別等了！直接生小孩吧
一對交往12年的男女朋友，照常理早應該結婚了，女方一直想結婚，但男方都推說再看看吧，於是女方在Dcard發文表示，男朋友一直這樣，不知自己要不要結婚，希望能聽聽其他人的建議。
原PO表示，明年她跟男朋友就都35歲了，雙方也同居三年半了。原PO看著身邊的朋友都已經在過家庭生活，內心真的很焦慮，也怕自己成為高齡產婦，有在考慮要不要凍卵，這樣以後還能有小孩。
原PO說男朋友是她的初戀，雖然平淡地過著老夫老妻的生活，但真的很愛他，他也是挺照顧我的，這幾年也都是他在養我。新冠肺炎疫情嚴重時，我們有討論過何時結婚，只是目前還沒討論婚禮或登記的事情。原PO說男朋友有傳宗接代的壓力，所以應該會跟她結婚吧！
網友們看完貼文後留言表示，「我覺得妳們完全不熟，連討論結婚，妳都不敢開口」、「一般來說過這麼久的會有結果的很少，他要是有壓力，也不會過了12年還沒娶」，更多網友說「別等下去，他沒想結婚的感覺」、「別等了」、「不如跟他借精子，直接生小孩還比較快」。
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