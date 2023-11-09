人妻勸別嫁給「孝子」 網贊同：開心在娘家吃年夜飯

一直以來婚姻是兩個人的事，也是兩家的事，更是婆媳之間衝突和戰爭的起點。有一女網友在Dcard 發文表示，婚姻之道，應該兩人攜手共度，結婚就該幫彼此撐傘，而非在一旁納涼看戲。

原PO表示，每次跟先生去婆家，先生先進屋後，婆婆馬上問：「你老婆人呢？沒回來嗎？」看到原PO隨後出現，婆婆立馬笑咪咪的，眼睛都笑成一條線，她老公都說：「妳看，我媽媽就是想著妳，希望妳回來！她多喜歡妳」。原PO原本「相信婆婆真的喜愛她這媳婦」，但在一次因緣際會下，原PO發現事實上完全不是她想的那樣。

原PO有次尿急，一進婆家就衝去廁所，沒跟婆婆打照面，在廁所內就聽到婆婆從樓上下樓的聲音，然後就聽到婆婆很大聲的質問老公「你老婆為什麼沒回來？她怎麼可以不跟你一起回來？」接著在廁所沖水聲中，在廁所中的原PO、原PO老公和婆婆三人都安靜無聲，在原PO打開廁所門後，所看的景象是「婆婆馬上變臉，轉身對著原PO一樣是笑成一條線」。這時候原PO才知道，「婆婆不是真的想看到原PO，只是想確認她這個媳婦有沒有把婆婆放在眼裡」。

多數網友留言都是表示「心有戚戚焉」、「孝順，我覺得很好，有問題的是愚孝，婚前要看清楚」，有網友表示雙方約定就好，「我老公說『我不用跟回去』，而且婚前我就表示過，『我可以把你媽當親媽，但你要先觀摩一下，我怎麼對我媽』」，也有人說，「孝和順應該分開來看，很多父母要的並不是小孩多孝，而小孩要「順」，順從父母凡事聽父母的話，這種才是孝」、「找伴侶最好不要找孝順的，男女都是，孝也不是孝妳家的長輩，反而自己在對方心中排序一定很後面」，更有網友說，「不要再去他家，完全沒必要」、「跟我一樣啊！黑到底直接在娘家吃年夜飯，超開心」。

有網友回應說，「我最愛我老公的點就是，他超不孝順」、「我前男友是孝子，每週都要回家，對媽媽百依百順，還好分手了，要是結婚一定超慘」、「孝順早已不是擇偶條件，孝順容易變愚孝與豬隊友，有沒用且裝死的老公註定會有婆媳問題」，也有人說「婆媳問題就婆媳問題，不肖子難道就不會遇到？」、「好好笑，妳自己要嫁給爛人的」，更有人說，「娶了怪女才是吃苦的開始」。