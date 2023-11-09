互相準備床上戰袍給驚喜！ 他見女友掏出這件傻眼「真要穿嗎」
隨著觀念逐漸開放，現代人對於床事不再像以往避諱，許多人甚至會在特定節日準備「戰袍」給另一半驚喜。一名男網友與女友約定在交往紀念日替對方準備戰袍，不料他收到女友準備的禮物時瞬間傻眼，不僅連飆髒話，更無奈大嘆「這品味…真的太有個性了吧」。
一名男網友在Dcard發文，他提到和女友交往即將滿2個月，2人打算在交往紀念日做愛做的事情，2人還約定替彼此準備紀念日當天的戰袍。原PO表示，由於不清楚女友對情趣這方面的喜好，因此買了一件米灰色的「童貞殺毛衣」，他提到只要再穿一件外套遮擋並不會十分突兀，甚至出門逛街也無違和感。
不料原PO收到女友準備的禮物時卻瞬間傻眼，他提到雖曾預想收到聖誕節麋鹿裝、兔男郎裝，但萬萬想不到女友送了一件附有眼睛的大象內褲，不僅讓他脫口「這件是X小」，更嘆道「這品味…真的太有個性了吧」。對於滿心期待的紀念日，原PO表示一想到女友送的內褲後，腦中僅剩「我真的要穿嗎」、「想像不到穿那個的場景」這類想法。
照片曝光後吸引許多鄉民討論，「可愛到爆炸！拜託你穿給她看滿足她」、「你女朋友也太可愛了吧笑死」、「謝謝原PO超好笑，我也要買給我男友」；除了原PO之外，有網友也分享曾收到同款內褲，「我女友也是要求我穿這個跳黑桃A給她看」、「我女朋友真的買給我穿過，一開始一直拒絕，後來她一直盧我穿，我們看了都笑到不行，看另一半開心我覺得也很棒啊」。
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