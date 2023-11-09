吃無敵星星？女律師曝怨偶內幕 她揭這類家庭主婦「被離婚別驚訝」

婚姻是愛情的墳墓？有些情侶可能在婚前感情如膠似漆，但婚後卻因孩子、房貸、婆媳關係等問題被迫走上離婚一路。一名自稱專門處理離婚官司的律師抱怨，她指出有些案件雖然男方出軌在先，卻是因為女方先搬出吃了無敵星星的態度，讓她嘆道「被離婚的時候也不用太驚訝」。

一名女網友在Dcard發文，她自稱是一名專門處理離婚官司的律師，雖然入行初衷是替女性爭取權益，但隨著處理案件愈來愈多，她感嘆有時離婚原因可能是家庭主婦的態度。

原PO提到，男方最後受不了提離婚，或是先外遇再離婚，有時候的根本原因是老婆只懂得享樂卻不願為家庭付出。原PO接著表示，太太生了一個孩子就像「吃了無敵星星一樣」，不僅不願處理家事，小孩上學後也不願重返職場，整天只會拿老公的錢享樂。

此外，這類家庭主婦往往希望家中大小決策都要老公聽自己的話，讓她大酸「請先算算自己有沒有那個命，能讓老公心甘情願被妳寄生一輩子」、「否則被離婚的時候也不用太驚訝，也不用對我歇斯底里說我是女人卻幫著男人打離婚官司」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「感情是互相的，誰都會受不了只有付出沒有回報」、「非常同意！！同樣身為女人真的很討厭看到這種跟老公拿錢花爽爽，小孩大了不顧、家事不做也不出去外面工作，口口聲聲說自己很忙為家庭付出一輩子的青春」、「我身邊就有被寄生的科技業主管，我覺得他的人生非常悲慘與無奈，賣肝賺錢都不知道是為了什麼」。

不過也有人不認同原PO論點，「男方也有問題，結婚前都沒看清另一半是什麼樣的人嗎？結婚生子前有一起講好嗎？婚前不好好做功課，婚後就是得承受代價」、「再怎麼矯正女性行為排除出軌的機率，會被出軌的還是會被出軌，因為這件事根本錯誤是出在男性身上」。