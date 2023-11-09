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妻回婆家「每趟給3000元」 人夫提2要求慘遭一票網友拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名很討厭回婆家的女網友發文，表示老公希望兩人一起帶小孩回婆家，並提出完成2要求就給獎勵金。示意圖/ingimage
一名很討厭回婆家的女網友發文，表示老公希望兩人一起帶小孩回婆家，並提出完成2要求就給獎勵金。示意圖/ingimage

婆媳關係成為不少已婚女性心煩、難解的問題，一名女網友表示，自己的老公很孝順，希望兩人一起回婆家，並提出每次回去達成「2要求」，就給3000塊獎勵，貼文曝光後引發網路熱議。

一名網友今（9）日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，自己真的很討厭回婆家，但因為老公很孝順希望兩人一起回去，所以會看在對方的份上硬著頭皮上，「不過每次都很痛苦」。原PO表示，老公提出兩個要求，只要回婆家不要擺臉色、好好給公婆玩孫，就會給出每次3000元的獎勵金，她也好奇詢問其他網友「各位會放下恩怨回去婆家嗎？」

貼文發出後引起熱烈討論，網友紛紛回應不願意：「3000治不了我的內傷」、「一個小時3000再來說」、「才3000也太少，面對公婆精神耗弱就不只3000，起碼10000起跳」、「請他加薪，3000還不夠看心理諮詢」、「跟老公說多加2000我的笑容會更燦爛，前提是要先拿到錢」、「3000只能4到5小時，要是超過另外加價」。

但也有人留言：「為什麼妳老公一定要妳跟著回去，不能他自己帶著孩子回去嗎？」、「順便約老公每天回娘家孝順看看岳父岳母啊～妳大氣一點請他吃頓飯」、「這個老公不錯了啦，至少還會自己提，有多少人無視妻子的不爽和無奈，一毛錢沒給的，還要被情勒迫強顏歡笑」。

老公 婆媳紛爭

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