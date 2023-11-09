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他年薪百萬交女友後年開銷多25萬「算多嗎？」 網曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友年薪150~180萬左右，自從有了女友後花費比單身時多花了20~25萬，令他不禁好奇，「請問大家會覺得這樣算多嗎？」。示意圖／ingimage
有網友年薪150~180萬左右，自從有了女友後花費比單身時多花了20~25萬，令他不禁好奇，「請問大家會覺得這樣算多嗎？」。示意圖／ingimage

現代不少情侶會選擇AA制分攤各項費用，一名網友年薪150~180萬左右，他沒女友時假日都在家，平常花費最多的就是治裝費，但自從有了女友後花費比單身時多花了20~25萬，令他不禁好奇，「請問大家會覺得這樣算多嗎？」。

一名網友在PTT「男女板」發文，他目前30歲，年薪約150~180萬，單身時他的生活很單純，假日都在家打電動，除了出國外不太出去玩，平常花費最多的是治裝費，但最近交了女友後，開始開車出門，假日常常往外跑，還有跟女友吃飯及節日送禮等等的花費，於是他計算了一下與單身的生活相比，總共多花了20~25萬元，於是好奇，「一年花在女友身上20~25萬上多嗎？」。

網友紛紛表示，出去玩是兩人一起，原po不該全部都算在女友身上，「20-25（萬）也有你自己的開銷，計較這些單身好了」、「不是都花在她身上啊，你自己多的娛樂也包含在裡面，多不多是看你自己，不過我女友出門玩，回家會給我轉錢就是了」、「不是啦，你也是出去玩啊，玩不用錢喔」、「有一些是你跟她一起吃的花銷吧，可能一個人隨便吃就好，兩個人難免吃好一點，會更花錢開車油錢的部分都算在她身上也不太合理，老實說，出門玩你也有玩到」。

有網友則認為，「看你娛樂支出要配多少％吧」、「覺得很多，我女友都會一段時間補貼一些」、「你如果覺得會痛就跟女友討論啊，上來問其實沒什麼意義，還是你要怕求AA女友就會跑掉？」、「就算出去約會都AA，單身時習慣當宅宅的男生有交往對象時，開銷也會爆增不少」、「不過單身真的好省錢，有感」、「一個月算起來兩萬，兩個人開銷算普通」、「你會問，就是你覺得不值得」、「想想你以後要拿更多錢養小孩，多不多不重要，重點在有沒有心、願不願意」。

單身 女友 情侶 約會

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