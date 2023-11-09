婆婆要她取消定存投資小姑創業 網見1細節傻眼「是詐騙集團吧」

常有人說「家人間要相互幫忙」，但若是打著這個名號提出不合理的要求，勢必會讓對方避而遠之。近日一位網友發文抱怨，她的小姑想要加盟飲料店當老闆，而婆婆希望原PO能夠將銀行的定存解約、出錢投資小姑創業，她聽了細節後相當不安，網友也傻眼，直呼「是詐騙集團的手法啊」。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，因為小姑想要加盟飲料店當老闆，所以婆婆向原PO提出，希望她把銀行內定存的200萬拿出來投資對方，以小姑出人、原PO出錢的方式合作，店內的一切人事營運都交由小姑管理就好，要原PO安心準備收利潤即可，她聽完只覺得事情不妙，「聽到這種建議，我心哪安的下來呀」。

許多網友對此表示震驚，第一次看到這麼不合理的要求，「千萬不要那麼傻還真拿錢出來當盤子」、「這種可以報警了，跟警察說遇到詐騙、通報165」、「婆婆真敢說」、「那叫她自己投資她女兒等賺錢呀！笑死人，空手套白狼戲碼，當人白癡」、「怎不自己去借錢來給小孩創業啊？還敢打媳婦的歪主意」。

也有人為原PO分析利弊，勸她做決定要謹慎，「不管利率如何，放定存還有本在，投下去連本都沒了」、「請她自己去貸款，不然以後你有的吵，如果真的借了，最好白紙黑字加見證人，順便找律師見證」、「借款是要借據還款的，投資則是合約分潤的！借款是有無賺都要還，但投資倒店是要認賠的」、「我先跟你說未來吧，倒店、錢賠光、鬧翻、上法院」。

還有網友認為，最大的問題是，原PO為何會讓婆婆知道自己身上有多少財產，「妳婆婆怎麼會知道妳有200萬定存？」、「為什麼婆家的人都會知道媳婦有多少錢？」、「讓婆婆知道你有定存200萬，這一開始就是個錯」、「千萬不要把自己的老底掀出來給別人知道，這樣可以避免很多麻煩事」。