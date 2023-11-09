男以理解！夫玩戀愛手遊養「虛擬老公」妻崩潰：算精神出軌嗎？

老公還有好多老公？一名人妻表示與先生結婚半年，婚前知道對方喜歡玩手遊，但沒想到婚後發現對方玩的竟是戀愛手遊，還養了好幾位「虛擬老公」，令她大吃一驚。然而，最近她的地位開始受到威脅，「他把我們兩個人的手機桌布合照換掉，換成某個角色畫面」，讓她好受傷，著急求助網友們「這樣算精神出軌嗎？」。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」求助，她表示與先生交往一年、結婚半年，交往期間雖是遠距戀愛，但知道對方喜歡玩手遊，偶爾外宿時也看過對方玩過，起初以為就是一般男生愛玩的打打殺殺遊戲，沒想到婚後才發現他玩的是「戀愛遊戲」，且遊戲內的角色都是男生，讓她相當震驚「我的老公，養了好幾個虛擬老公」。

事後先生與她坦承，自己只是晚上會與男主角聊天，保證對她的陪伴和照顧不會少，也不會影響彼此互動。後來原po表示，願意尊重老公的休閒娛樂，因為她自己也會看BL漫畫，另外也明顯感受到老公信任她，因為對方願意分享遊戲裡與男主角的互動。

不過，原po透露近期老公開始變反常，訊息都很晚回或已讀不回，玩遊戲的時間也變長，常常半夜醒來看到他還在玩，令她逐漸感到地位備受威脅。「最讓我受傷的是，他把我們兩個人的手機桌布合照換掉，換成某個角色畫面」，甚至還拿她的手機號碼預約手遊，讓她無奈「養了這麼多角色老公還不夠嗎」，崩潰求助「這樣算精神出軌嗎？要怎麼和老公溝通，畢竟之前他在玩的時候我也沒反對過，還是這一切都是我想太多呢」。

文章曝光，網友們開玩笑說，「結婚半年應該還是蜜月期，每天晚上把他搞累，讓他無法玩遊戲」、「哇...不怕對手難纏，就怕對手不是人」、「一時之間『男上加男』無法消化，老公和遊戲男主角談戀愛，但又跟你結婚，到底是喜歡男生還是女生呀」、「我老公玩遊戲，都是玩女生角色騙裝備」。

另外，網友也給出建議，「妳有確定他的真正想要的伴侶性向嗎？或許煙霧彈是妳，問清楚比較好」、「先不要生孩子，如果老公的愛好變成了性向，也許好一點就是雙性他都可以，只要你無法接受，就考慮分開」、「這不好說欸，有些就是遊戲（心裡住個小女生），另個可能就是妳是煙霧彈」。