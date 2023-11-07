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母昔交代1事 她長大見男友床縫卡「熟悉內褲」崩潰：不是開玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友崩潰分享，小時候媽媽曾說交男朋友要帶回家「給她試車」，長大交了男友後，才驚覺媽媽似乎不是在開玩笑。示意圖／Ingimage
一名女網友崩潰分享，小時候媽媽曾說交男朋友要帶回家「給她試車」，長大交了男友後，才驚覺媽媽似乎不是在開玩笑。示意圖／Ingimage

「小時候聽大人聊天的時候，有些內容聽不懂，但就一直記著」，一名女網友在Dcard崩潰發文分享，小時候媽媽曾說交男朋友要帶回家「給她試車」，當時懵懂不解，長大突然想起來也交了男友後，才驚覺這番話「很母湯」，更扯的是媽媽似乎不是在開玩笑。

原PO回憶，隱約記得5、6歲的時候，有天晚上媽媽帶她去都是菸味的卡啦OK，跟一群叔叔、阿姨喝酒唱歌，後來阿姨們開始說原PO很可愛，還問媽媽「如果原PO長大交男友怎麼辦？」，沒想到得到的回應是「交男友都要先帶回家睡…跟我睡！試試看好不好用」。

「那時候聽不懂」，原PO長大後，偶爾想到是這種奇怪的意思，就會起雞皮疙瘩。然而真正的夢魘，是直到原PO真的交了男友，並在其租屋處床縫發現媽媽的內褲，這才驚覺「她可能不是在開玩笑」，也才發現媽媽表達「很滿意自己對象」的方式，是要原PO每個月轉交零用錢給男友，還怕他不夠用。

原PO直言，媽媽是美魔女類型，50歲看起來卻像35歲，心態相當年輕，容易跟自己的同輩打成一片，也感嘆「不知道我造了什麼孽，讓我媽這麼恨我，不惜奪走我的一切」。貼文一出，有網友質疑是創作文，原PO更特地回覆「我也希望只是鬼扯」。

也有網友看傻留言，「這是什麼奇葩媽媽」、「看到會帶5、6歲的妳去那種地方，就知道不會好到哪裡去」、「也許媽媽是故意掉的…好恐怖…」、「媽媽很噁，妳男友也好噁」、「不小心，還真是不小心啊」。

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