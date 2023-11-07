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好浪費！小姑衛生紙抽不停 她曝「一餐用整包」：還沒吃就堆一坨

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨，小姑衛生紙用量大，經常吃一餐就用完一包，令她難以接受。圖片來源/ingimage
女網友抱怨，小姑衛生紙用量大，經常吃一餐就用完一包，令她難以接受。圖片來源/ingimage

一包衛生紙可以用多久？日前一名女網友在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，她表示小姑每次吃完一餐就要用掉一整包衛生紙，讓她難以接受，覺得很浪費，但因為剛嫁到夫家，不知如何跟對方反映，因此感到十分苦惱。

原PO表示，小姑每吃一餐就要用掉一包衛生紙，像是買一份美式套餐，拿漢堡先抽兩張，打開再抽兩張，連拆開番茄醬也要抽兩張，等到準備要吃時桌上已經有一堆衛生紙，再加上對方喜歡在吃東西時滑手機，因此每拿一次薯條就要抽兩張衛生紙擦手，用量相當誇張，且已經發生多次。

原PO坦言，平時的生活用品都是自己在買，老公只負責小孩費用。她表示，很想跟小姑坦白但畢竟剛嫁來，不知道該如何開口，她無可奈何只好發文詢問網友建議。

貼文一出，網友紛紛表示，「家教不好」、「叫她付錢買衛生紙，使用者付費」、「有病吧！叫她戴手套啦！衛生紙是沒多少錢，這種浪費法真的會很想一巴掌打下去」、「這好浪費，我一張衛生紙可以用到吃完飯」、「用別人買的不會心痛」、「這種的有病，假裝自己很衛生，其實不然」、「太扯了吧」、「不會拿筷子或是叉子喔？浪費」。

此外，有網友提出建議，「買捲筒的」、「不要放衛生紙，放抹布，真要用的話，放那個薄到不行、超小包、300抽的那種」、「直接不放衛生紙在客廳、廚房，直接說沒錢買衛生紙（不用管她們怎麼想）」、「買小餐巾紙一包100抽，紙張薄薄的」、「給一條她專屬的濕或乾毛巾擦手」、「不買啊，你自己要用的放房間」。

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一句好話

所謂的幸福，就是經常感受到微不足道的快樂。

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