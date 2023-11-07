生日前夕抓包男友跟女生吃飯 友人還起鬨叫「嫂子」她淚崩

有些謊言，出於善意，為了愛。陳栢青感謝父母送給他文學路上的禮物，他的父親卻對他說：「兒子啊，如果這回我又死了，你的名次會不會比較高？」父親突然來電，說要借住一晚，馬翊航一時手忙腳亂，他想隱藏什麼，又想要展露什麼？自稱說謊達人的宋大一，光一個關於耶誕老人的謊言，就能瞞到大兒子五年級！但是，她說她的父母比她更擅長說謊，這是怎麼回事？有一個男人號稱肚臍能跑出腸子，而太閣竟然相信了？！洪倪說她喜歡長大，對她來說，長大就是慢慢「圓謊」的過程，找出那些說過的謊言，去完成它，或遺忘它。 【精彩語錄】為了不被拆穿，我把駝色沙發加了枕頭、加了被單布置成單人床，證明我有完整宇宙，並不寄生於人。不希望讓父親感受年近三十的我，依然活得這麼窩囊這麼犬。

2023-11-07 09:00