生日前夕抓包男友跟女生吃飯 友人還起鬨叫「嫂子」她淚崩
有些浪漫的情侶在另一半生日前，會準備驚喜給對方，希望能有個美好的回憶，不過若驚喜變成驚嚇，恐怕會讓人無法接受。日前有位女網友表示，她在生日前夕發現男友跟別的女生出去吃飯，共同朋友還叫那位女性友人「嫂子」，讓她崩潰喊「真心覺得自己瞎了眼」。
一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她在生日前夕發現男友跟別的女生出去吃飯，而且男方朋友還起鬨叫那位女生「嫂子」，讓她難過表示「真心覺得自己瞎了眼」，原PO也在留言區表示「看到後直接分手，可能老天爺希望我遠離髒東西」。
文章曝光後，有許多網友安慰「有時候提早發現，是上天不想要讓妳被騙太慘」、「這種時候應該要發在臉書，讓共同好友知道這件爛事」、「總比婚後發現還來得及」、「這次的經驗能讓妳成長，雖然很傷心，但遠離了渣男」、「接下來可以開始治療眼睛了」、「妳值得更好的，這種問題直接分手就對了」。
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