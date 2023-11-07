出錢幫買房...公婆開口「想住2禮拜」遭媳拒絕！網喊：誰出錢誰最大

旅居國外的爸媽回台灣想住兒子家，算是過分的要求嗎？有位人夫說他爸媽最近要回台，表明想住兒子家兩個禮拜，他妻子表示「需要隱私」，希望公公婆婆去住旅館，讓身為兒子的他好生為難。

原po在臉書社團靠北婚姻發文，稱結婚一年多，長居國外的父母最近要回台。妻子和公婆不熟，稱無法和公婆同住，因為她「很需要隱私和空間」，就算她自己爸媽也不能來住，妻子擔心同住壓力大，說歡迎公婆來聊天吃飯，但不想24小時住在一個屋簷下。

原po轉告爸媽，老爸強硬表示「非住兒子家不可」，不願意去住旅館，妻子也不願意回娘家或住旅館，雙方僵持不下。原po補充，當初買房的時候爸媽有出四分之三的費用，剩下四分之一是他自己出的。爸媽態度很強硬。他問網友該麼辦？

不少人認為出錢最大，「房子爸媽出四分之三，很顯然的應該是你跟你太太出去旅館住才對」、「拿人就是手短，身段就要懂得放低，況且才來住幾天，又不是長住」、「房子是父母親買的，老婆是家裡的女主人，嗯，但是出錢最多的人不能住，支持爸媽把房子賣了」、「結論：父母千萬不要拿錢給小孩買房子，小孩也不要拿爸媽的錢買房子」、「我覺得公婆出錢幫小孩買房子，心裡真的會有『你家就是我家』的想法 可以理解啦」。

有人勸太太想開點，「如果這狀況是我遇到，公婆一定要來住的話，那不如我去住飯店享受」、「彼此互相尊重，對方的爸媽要來住，也就只是短期，趁此機會好好認識一下家裡的人」、「才兩個禮拜，又不是兩個月，我覺得應該硬撐也要撐一下。再說也要看在老公的面子讓他們住」。

也有人有異見，「這是婚姻，如果婚姻遇到問題都是出錢的人決定，跟買賣有何區別？」、「老婆是家裡的女主人，還是得尊重她的意思」、「你太太才是跟你走一生的，男人要有擔當擋在太太前面，很多事能協商」、「尊重太太的方式應該是你訂酒店去陪爸媽住兩週，他們要情勒語言暴力都衝你來，誰叫他們是你爸媽」。