帶爸媽出國住「這旅館」很不孝？ 網爆：人還沒走就觸盡霉頭

大家帶爸媽出國旅遊會住什麼類型的飯店呢？一名網友在PTT發起討論，同事年底要帶爸媽去日本關東遊玩，規劃有幾天選擇住在膠囊旅館，不禁讓人疑惑，這樣真的很不孝嗎？

原PO透露，自己的同事規劃明年底帶爸媽去日本玩，打算在關東地區為期兩周的短暫駐足，有幾天計畫選豪華膠囊旅館休息，結果資深同事聽到直呼「超級不孝」，人都還沒走就住像冰櫃的地方。

貼文一出，引起廣大網友回應，「準備聽他們從第一天抱怨到十年後」、「老人家爬進去可能不方便」、「以前住過膠囊覺得很容易被別人干擾」、「這都給窮學生旅遊住的，給爸媽住這個糗的是自己」、「帶爸媽住膠囊勇氣十足」、「很像靈骨塔」、「老人家通常睡眠品質很差你確定要住這種？」、「絕對怨恨一輩子，人都還沒走就觸盡霉頭...」。

不過也有部分網友支持可以體驗看看，「體驗沒體驗過的，才是出國玩的意義阿！」、「住一次體驗看看啊！」、「膠囊滿好玩的，體驗一次很棒」。另外，網友也提出實質建議，「爸媽可以接受就好啦！管別人怎麼想」、「可以找便宜的雙人房」。