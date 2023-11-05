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婆婆見孫女斷掌直喊「會影響父母健康」嚇壞媳 網搖頭：不要太迷信

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，自己的婆婆在看到孫女右手有斷掌後，便直言「會影響父母健康」。示意圖／ingimage
網友透露，自己的婆婆在看到孫女右手有斷掌後，便直言「會影響父母健康」。示意圖／ingimage

傳統習俗中，透過一個人的面相和手相，可推測對方命運與性格。有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，近日她的婆婆在看見孫女右手的斷掌時，便立即轉頭告知她要多注意，以免身體被影響，讓女網友緊張得詢問「請問有版友知道女生右手斷掌，對自己和父母的影響嗎？」

原PO指出，近日婆婆在看到她的女兒右手是斷掌後，便立刻轉頭向她強調「斷掌可能會影響父母身體，自己要多注意」。她表示，自己的小孩明明超級可愛，是個天使寶寶，不解婆婆為何要如此警告自己，於是她緊張得發文詢問「請問有版友知道女生右手斷掌，對自己和父母的影響嗎？」

貼文一出，許多網友表示自家小孩也是斷掌，但全家人還是很健康，建議原PO不要迷信，「我也是斷掌啊，我家人都好好的，迷信不行啦」、「我老公斷掌，我女兒斷掌，我兒子更厲害二隻手都斷，全家身體好到不行」、「我女兒2隻手都斷掌，我和我老公都很好，我們和我女兒感情也很好」、「想太多，自己身體不管女兒有沒有斷掌，都是要注意」。

還有網友提供不少如何回覆婆婆惡意刁難的方式，「跟她說斷掌的以後都大富大貴，不要太迷信，人生都是自己掌控的」、「笑笑的回：斷掌打人很痛喔，小心」、「妳跟婆家說：她父母都沒緊張了，你們緊張什麼？」、「斷掌會影響婆婆的智商」。

婆婆 迷信

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