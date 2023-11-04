多數同儕都「五子登科」男自覺慚愧 網：離婚一堆，沒有好或不好

有一位男網友在PTT表示，多數人大學畢業後，成家立業、結婚生子，總是順理成章的發生，他的學長、同學、學弟、親朋好友都已經結婚生子，但他卻什麼都缺缺，想問他人「看到同學結婚生子會自慚形穢嗎？」

原PO表示到了一定年紀，很多人就會開始成家立業，雖然他堅決不婚，但「走在路上看到以前一起玩的同儕已經『五子登科、成家立業』」，心中總會感覺不平衡，也會自責自己到底在幹嘛。尤其是日前遇到學弟陪小孩在公園中玩，感觸更深，「也不是說羨慕人家的家庭生活，而是覺得人家一定有穩定的經濟基礎才結婚生子」，反觀自己，至今一事無成，蹉跎多少歲月。

網友們看完貼文，紛紛留言安慰原PO表示，「不會啊！也看過有錢人沒結婚生子」、「見仁見智，時代已經不同了」、「成家後最怕的是婆媳問題、房事」，有人說「覺得蠻可憐的，我國中同學結婚的都窮人，高中結婚的也是窮人。大學不熟，大學在台北，反而同學結婚的很少，不過也顯現出都市鄉下差距明顯」。

更多網友表示，「你有這種想法，表示社會框架還是綁住你」、「離婚一堆，沒有好或不好」、「身邊目前生子的幾乎都是意外懷孕，只有極少數是有規劃過的，要說羨慕還真是一點感覺都沒有」，當然也有人勸原PO考量現實情況，「金錢、養育、時間分配等問題沒有準備好才是最糟糕的」、「成家背後要付出的，你有考量過嗎？」