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女星辦完婚禮才6個月就鬧掰 認沒共識「已結束婚姻生活」

女友剪及腰長髮沒報備 長髮控男友崩潰喊「沒女人味」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，女友將及腰長髮剪掉沒先報備，讓他極為不滿。示意圖，圖片來源/ingimage
一名網友抱怨，女友將及腰長髮剪掉沒先報備，讓他極為不滿。示意圖，圖片來源/ingimage

頭髮要跟另一半報備嗎？日前一名網友在「匿名公社」發文抱怨，女友趁他不在把長髮剪掉，剪到耳下變超級短「少了女人味，怎麼看都奇怪」，並直呼，自己剪頭髮都會先跟女友講，女友卻不跟他商量就剪了，讓原PO難以接受。

原PO表示，女友本來留著及腰長髮，很有女人味又好看，自己也很喜歡玩女友的長髮，因此夏天女友提出想剪短時，當下便拒絕女友的提議，女友當時也表示就先不剪。然而前些日子女友卻趁原PO不在家，將及腰長髮剪到耳下，「不是說不剪的嗎？怎麼趁我出門就把長髮剪掉還剪那麼短？」

原PO回家看到後完全無法接受，他直言，女友剪了短髮後少了女人味很奇怪，甚至還叫原PO幫忙付錢。「我摸不到她的長髮，也沒辦法玩她的長髮了」，他坦言，自己去剪頭髮都會跟女友說，但女友卻不跟自己討論就一次把長髮剪掉，讓他極為不滿。

貼文一出，網友紛紛表示，「那你跟假髮交往好了」、「那是她的頭髮，要剪不剪她高興就好」、「既然這麼喜歡長髮，那你就自己留啊，為什麼一定要女生留呢？」、「愛長頭髮自己留，都不知道要留長髮多痛苦多麻煩」、「好奇怪，那是你女友自個的頭髮，為啥她不能自己做決定要剪啥髮型？難道你愛的是她的長頭髮而不是她這個人？」

女友 髮型 另一半 頭髮

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