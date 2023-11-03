婆婆以習俗為由「入門1年才能回娘家」 過來人批胡扯：我天天回家

婆媳之間常會因為生活習慣、信仰的不同而有摩擦，一名新婚人妻就在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，表示婆婆以南部習俗為由，告知嫁進夫家要滿一年才能回娘家，讓她聽了相當不滿，貼文也讓網友們大罵「胡扯」。

無理的要求讓眾人看了也無言，「沒這事，我在南部剛結婚後老婆也常回娘家啊」、「婆婆女兒嫁出去也一年內沒有回娘家嗎？」、「隔天就回門了還一年，騙妳無知」、「高雄人嫁完不到一個禮拜就回娘家吃飯」、「我也嫁南部，可沒聽過這事」、「什麼禮俗，都是人講的」、「我是南部鄉下人，結婚快30年了，每天都回娘家」、「是她自己的習俗吧～有夠扯」

還有網友給予建議，「沒聽過，婆婆說婆婆的，妳娘家也有妳娘家的習俗，不要太配合無理的婆家」、「直接搬回去娘家，就沒有這個問題了」、「一年後回娘家，回娘家後可以不回婆家」、「和婆婆說：沒聽過，倒是聽過三年才可以回婆家哦」、「我會反問這習俗是根據什麼欸！如果不照做會怎樣？如果說對婆家會不好，那趕快回娘家吧」、「回她『我們家的習俗是每週都要回娘家喔』」。