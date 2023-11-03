未婚妻找前男友赴日旅遊 被抓包急辯：我們沒同房
有些人結婚前會想放縱一次，如舉辦單身派對等，不過婚前再跟前任出國旅遊，恐怕就無法被另一半所接受。網友抱怨，他的未婚妻在結婚前跟前男友去日本旅遊七天，還騙他是姐妹單身之旅，所幸他在路上遇到其中一名姐妹，才戳破她的網言。
一名網友在匿名公社發文表示，他與女友已訂婚，未婚妻聲稱要與姐妹到日本旅遊七天，作為婚前的單身之旅，想不到事實竟是與前男友一同旅遊。所幸他在路上巧遇其中一名姐妹，才戳破未婚妻的謊言。
該網友表示，未婚妻辯解「她與前男友沒有同房」，甚至反過來罵他不相信她，他憤怒表示，「婚是不用結了，妳爸媽下跪求我我也無法當沒這回事」，不只如此，未婚妻還騙他要立刻訂機票回國，結果轉頭又私訊朋友，責怪朋友出賣自己。
其他人則留言「當然是訂二間房間，但晚上二人同床共枕」、「這種爛事還真的有人幹的出來？婚前與前任來個最後一次旅行嗎」、「沒同房？蓋棉被純聊天喔？」、「這種謊說出來，真沒說服力，還牽拖姐妹下水，這水很深」、「沒住同一間房也是騙你的」、「差點幫別人養小孩，分了就對了」、「出不出軌也不重要了！物理證明她就不是真心的愛你，既然沒有真愛結個叭噗，讓她繼續當海王吧」、「還好發現的早，不然回來一定懷孕，沒同房？鬼都不信」。
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