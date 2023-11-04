婆媳問題萬年難解？TOP6衝突導火線！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「婆媳問題類型」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的婆媳問題類型排行。

婆媳問題是眾多已婚或是考慮是否要步入婚姻的女性會面臨的困擾，也是影響家庭和睦的重要因素，不同婆婆有不同的個性與期待，也會對媳婦產生各式各樣的影響和衝突，而常見的婆媳問題類型又有哪些呢？一起來看看大家都是如何和婆婆相處的吧！

以夫家為重、不准回娘家的滿腹委屈說不出 婆媳同住隱私問題好頭痛 ▲ TOP6婆媳問題類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「婆媳問題類型」話題的相關討論，可以發現「媳婦與娘家關係」是婆媳問題中萬年難解的經典題目，有些婆婆會認為媳婦嫁給夫家後，就要避免和娘家的來往互動，並且凡事要以夫家為重。

像是有身為丈夫的網友就提及「我媽媽用電話跟我太太說，應該要以夫家為重」，以此來拒絕妻子想要回家吃年夜飯的請求，或是也有因為媳婦跑回娘家，被婆婆嘲諷「又回去吃好料了喔」的案例出現，讓媳婦感到相當困擾，對於婚後就必須要切斷和原生家庭的連結感到又無助又委屈。

而「居住安排」也是媳婦們十分常見的煩惱。由於各種原因，可能是夫家父母親年邁需要有人照顧、也可能是為了節省額外買房或租房的開銷， 因此會考慮婚後是否與公婆同住，但婆媳同住往往會引發不少的婆媳問題。

像是居住空間該如何劃分、哪些地方是太太需要整理的，還有大家都很在意的隱私問題，讓媳婦嘆道「住在公婆家的日子，算是我人生的一段黑暗期，房間如果不鎖住會被直接打開門，毫無隱私」，甚至遇過亂翻抽屜內私人物品的狀況，這些都是可能造成雙方衝突的導火線。

因此網友直呼「最好不要同住，自家人都會吵，何況原本就不是一家人」、「婚姻鐵律之一： 婆媳絕對不可以同住一個屋簷下」，點出只要不與公婆同住，就能大大減少婆媳問題的發生。

此外，「育兒方式」和「男女角色分工」則是因為婆婆們的傳統思想所造成的婆媳問題，就有人表示「我婆婆那代沒什麼手機接受新資訊，養小孩也都是憑經驗和坊間傳說，婆婆的立場就覺得『我養過小孩＋我是長輩』，所以就算我跟她說什麼，她還是堅持她是對的」，說明現在和以前養育小孩的知識以及觀念已經有所改變，然而婆婆卻固持己見，雙方的認知落差造成爭吵不斷。

以及很多婆婆都覺得「媳婦就該獨攬所有家務」、「媳婦就是要煮飯、要做家事，當然也要上班賺錢，媳婦嫁進來要伺候丈夫、公婆」，也都會讓媳婦心中很不是滋味，認為家務理應是由夫妻倆共同分擔，或是雙方協議後決定，不該把事情都丟給媳婦做。

你有遇過婆媳困擾嗎？你是身處對立面的婆婆還是媳婦，又或者你是同時身為兒子和老公的夾心餅乾？良好的婆媳關係與和諧的家庭氛圍息息相關，每對婆媳的相處之道都有獨特性和複雜性，沒有一個固定的公式可以適用於所有情況，因此，建議大家在面對婆媳問題時，要多加溝通和理解，避免誤解和衝突，並保持尊重和包容的態度，祝福各位家庭美滿！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「婆媳問題類型」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/25，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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