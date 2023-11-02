女分手後有陰影怨非速食愛情難找伴 網鼓勵：感情本就急不得

無論男女都希望能找到可以共度一生的伴侶，當然這是最圓滿的結果。有一女網友因感覺現在男女雙方都是快餐式戀愛，也就是速食愛情，來的快去的也快。她自覺是「比較不喜歡一直換男朋友」的人，不免抱怨「現在男朋友這麼難找了嗎？」

原PO在Dcard 貼文抱怨說，身邊的男、女性朋友中，有人跟對方從認識、交往到分手，就短短的一個星期，事後又來跟原PO抱怨，而原PO也是真的不知道該說什麼。原PO說自己是比較不喜歡一直換男朋友的人，所以在成為男女朋友之前，原PO都會觀察那個人很久，不過前一位男朋友交往快三年，最終還是分手了。原PO也分析「觀察一個人太久的後果」就是，「男生覺得沒戲、不有趣、感覺把不到」等等之類，就離開了。原PO文中明白表示，前一段戀情把她傷得很慘，心中留有很大的陰影，讓她在情字這條路上找尋新男友更加坎坷了。在文末，原PO仍不失幽默感，更不忘自嘲，「這個冬天我也想交位男朋友啊」。

網友們看完貼文後的留言以鼓勵性質居多，「可以理解被傷害過，要再次重新相信一個人，是特別難的事情。其實妳的想法很成熟、也很正確」、「慢慢來就好，感情本來就急不得」、「妳看留言隨隨便便就至少三個聊聊哥、也想找長久的另一半自我推薦的，還覺得男朋友難找嗎？是『優質的男朋友』難找才對」、「脫單真的不難，難的是現在的人喜歡一出問題就分，磨合太困難就斷，可以陪妳度過每一天的人少之又少」。

有網友說，「女朋友才更難找，男追女隔座山，女追男隔層紗」、「看著眼光越來越高的女生，自己有房有車長得也算ok，也沒在追女生了，可能直接花錢娶外籍了吧」、「雖然想要一個男友，但二個人在一起要考慮的問題太多了，還是寧願單身」。