櫻花妹都可愛貼心？ 他曝娶日女「這優點」掀網論戰

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友以自身經驗，指出日本女生都很貼心、可愛。示意圖／Ingimage
一位網友以自身經驗，指出日本女生都很貼心、可愛。示意圖／Ingimage

日本女生重視化妝打扮，並將其視為禮貌表現。有網友透露自己的老婆就是日本人，確實可愛、貼心、約會時會打扮，而且不看對方家世背景，而當初是因為對方說「只要在一起幸福就好」，所以決定結婚

先前PTT文章「日本女生真的都這樣嗎？」引發熱議，有一名網友回文透露自己曾交過幾任日女，現任的老婆也是日本人，「以我的經驗來說，日女是真的很可愛，也很貼心，在外面約會的時候會打扮的漂漂亮亮的，給另一半做足面子」。

原PO指出，約會時原則上會負擔全部消費，但日女都會主動掏錢，他分享有日本女生會在他工作加班很累的時候適時送上小禮物，還有人主動做好吃的下酒菜，「基本上就是對另一半很溫柔，很會為對方著想」。

原PO表示自己遇到的日本女生都不會看對方有沒有錢、家世背景，「真的要結婚的話，對方跟對方父母也不會要聘金、房子、車子。我日本朋友有不少都是房子買不起，還在租房的時候就直接結婚了，我老婆也是這樣不管我有沒有錢，她只要跟我在一起幸福就好，所以我們結婚了」。

不過原PO提到，日本女生很溫柔的反面，就是她們會很壓抑自己，「你做了什麼讓日女不爽，她們不太會講，然後就默默忍耐看你會不會改，沒有改善的話她們就無預警的直接提分手，沒有在廢話的」。

貼文曝光後引發熱烈討論，有人留言「先說你長得帥不帥」、「獨力扛家+產後自請育嬰+幫做累家務，幾個能做到？」、「感覺跟社會風氣有關？我朋友老公就日本人，婚後就跟她說可以待家裡不工作沒關係」、「其實反過來講，日本男生也是比較多內斂溫柔派的吧？」

但也有人回應「日女在家的溫柔部分建立在老公養」、「某些說台女要人讀心的，對日女就又可以了」、「台女能幫另一半扛經濟，這點打飛日本不知道幾條街」、「日女老婆說不想工作…台灣女說不想工作的話試試看」。

日本 女生 結婚 兩性關係

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