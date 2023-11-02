報戶口前一刻公婆推翻小孩名 媳怒：小孩出生才認清婆家

一名母親在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》中發文抱怨公婆，表示在女兒出生時已先請示過公婆姓名，公婆表明「沒意見」、「想取什麼就取」，但卻在報戶口的前一刻猛打電話推翻決定好的名字，讓她敢怒不敢言。網友見文後教一狠招，認為「孩子自己生的就自己取」，若怕前一刻被更改可「先斬後奏」，在報好戶口後再公開名字，不必理會公婆的意見。

原PO表示「小孩出生才是認清婆家、老公的時候」，她指出剛生完小孩時早已先詢問公婆的想法，當時公婆直說沒意見，甚至拿算命師建議的名字詢問公婆，一樣得到「沒意見」的回答。

未料在準備報戶口的前一晚，公公才表示對名字的第三個字，因為台語唸起來難聽，便在當晚改了第三個字。誰知公婆的意見還沒結束，在報戶口的當天上午，婆婆連打2通電話表示，因為看到一篇網路文章指稱要取的名字不適合女生，要原PO「再多問多看」。

原PO抱怨，原本的名字也是研究了很久，竟被一篇網路文章說不適合女生就被狠狠推翻；更讓她生氣的是，重新找了4至5個名字請公婆給意見時，兩人又不決定了，僅說原本用的那個字「對女兒不好」，讓她差點想讓女兒直接從母姓，並直說：「愛取什麼名字不用管別人，只有生小孩這件事不會後悔，其他的事都很後悔」。

網友見文紛紛在底下留言力挺原PO，認為「妳生的妳決定」、「通常說沒意見的其實意見最多，最棘手！」，並贊同原PO說法，再這樣出意見又不給意見，「就直接從母姓」、「最後兩個字讓給公婆沒關係，第一個姓氏跟妳就好」。

也有網友教戰，若知道會被這樣左右，不妨直接「先斬後奏」，在報好戶口後再向公婆報告即可。