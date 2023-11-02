阿嬤咬定「1歲半小孫子偷兩千元」！ 爸爸這樣回應網讚超帥

有位媳婦抱怨，他們是雙薪家庭，某天請託公婆照顧一歲半龍鳳胎，婆婆卻打電話來大罵「孩子偷錢」，小夫妻倆趕去婆家，婆婆一口咬定「一歲半」的小孩偷了兩千元，他們當場傻眼。

媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，說他們是雙薪家庭，有一對一歲半的龍鳳胎，他們通常輪流帶小孩，也會請婆家或娘家支援。公婆平常在市場賣菜，這天夫妻又拜託公婆顧孩子。

當天婆婆來電說「孩子偷錢」，小夫妻下班趕過去，婆婆一見面就大聲斥責媳婦「妳孩子小小年紀不學好！學偷錢？」媳婦解釋「才一歲半，怎麼會懂偷錢？」，婆婆聲稱當天賣菜賺的錢都放在衣櫃，原本金額是對的，後來算卻少了兩千元。

媳婦質疑「會不會是公公拿去買東西了？」，公公說沒有。婆婆很堅持，「市場回來家裡只有兩個孫子跟你爸，不是你爸？那就是孫子偷的！」

聽完婆婆的話，兒子氣到不行，當場掏出兩千元給婆婆說：「既然妳認為我的孩子會偷錢，那很抱歉，以後我不會再把孫子帶回來給妳看顧了」，接著就帶著妻兒離開婆家。

網友讚美老公超帥，「妳老公的做法很棒」、「我反而懷疑一開始就算錯錢，不過，老公做的很棒」、「老公幹得好！大器，今年過年就自家過也別回去了」、「終於看到一個給力的」。

網友質疑，「1歲半就會偷2000還不被大人發現，簡直神童」、「這麼小的孩子會知道錢是什麼？賴給小孩，反正沒有表達能力」、「真的有問題是妳婆婆」、「一歲半會開衣櫥嗎？拉得動嗎？想都覺得不可能」、「一歲半怎麼知道錢？又不是吃的東西」。

也有人覺得內情不單純，「公公很心虛」、「婆婆這麼派，就算是公公拿的，也會說不是」、「一歲半的孩子，拿錢當玩具是很有可能，但不可能偷錢。難道是不想幫忙顧，而找碴？」、「一定是公公拿不敢告訴婆婆，所以陷害小孩，我婆婆也做過一樣的事」。