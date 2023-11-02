隨夫家南下掃墓！孕妻尿急公婆「不給尿」她憋到發抖嘆：想離婚

結婚前一定要睜大雙眼，做好身家調查，免得後悔莫及。一名人妻抱怨，自己懷孕時與夫家南下掃墓，途中她很想上廁所，怎料公婆為趕路，竟不准老公停休息站，直到下交流道才答應放人，然而更誇張的是，公婆竟還趁他們出國時，擅自進入他們家，以清冰箱名義，將她上萬元的蜂王乳給丟了，讓她氣到揚言離婚。

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」訴苦，當時她懷有身孕，隨夫家從台北南下掃墓，老公開車，公公坐在副駕駛座，她則坐在老公後面，途中大腹便便的她很想上廁所，但公婆為了趕路，不准她先生停下來休息，儘管她一路苦求，深怕自己控制不住，但公婆仍是不准。

後來不知道過了多久，終於下交流道，看見加油站，她一路抖著進廁所。經過這件事後，她發現老公從來不跟公婆說不，長期無視她的感受，某次他們買了新房，婆婆竟趁著他們出國時，擅自進入她家把家裡乾坤大挪移，將衣櫥櫃子裡的收納全換位（包括她的內衣褲），甚至還以清冰箱名義，凡是有她不認識、沒見過的東西全都扔了，就連要價上萬的蜂王乳也被丟。

讓原po氣炸，怒轟「我現在非常想跟這個男人離婚，他對他父母來說是個孝子，對我來說就是個混蛋，我真的真的無法跟一個混蛋過一生」。

文章曝光，網友們也紛紛替她抱屈，「媽寶無上限」、「停車上個廁所是會耽誤多久？他們簡直莫名其妙」、「不讓妳下車上廁所算是家暴虐待的一種吧！」、「趕快逃吧，愚孝最可怕」、「這種男的該拉到路邊扇兩個大耳光！懷孕憋尿超級痛苦」、「支持離婚！因為他們一家不懂什麼叫尊重」。