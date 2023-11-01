跟女同事酒後發生關係在公司互動覺尷尬 網勸：別再做春夢了

自古男歡女愛是天經地義的事，最自然也不過，受到禮俗的規範後，男歡女愛卻變成難以啟口。有一位男網友與女同事因公事上互動頻繁，進而發生男歡女愛之事，之後雙方在公司偶遇互動時，覺得很尷尬，原Po提問「不知道怎麼解決這種尷尬情況」。

原Po在Dcard貼文說，他跟同公司的一位女同事，原本只有公事上的互動而已，平時也不會找對方聊天，有時偶遇會說說幹話。有天一群同事來我家喝酒聊天，那位女同事獨自一人留下繼續喝，最後兩人就發生關係。隔天酒醒後，我跟她感到莫名的尷尬。主因是「雙方都是第一次跟非男女朋友上床，前一天晚上兩人竟然還抱在一起發生關係」。

接下來的幾天，原Po表示雙方在公司互動充滿尷尬感，好像都在互相躲著對方，而且是第一次跟非女友發生關係，原Po也確定沒有要跟她在一起，所以也不知道怎麼解決這種尷尬情況。

原Po貼文上傳後，網友們的留言回應很直接，「好了啦！還在醉嗎？該醒醒囉！別再做春夢了」、「有什麼好想的，上班壓力到互相發洩很棒啊！」，也有網友好奇問說雙方「不會在一起的原因？」，一位網友更建議，「要不尷尬就調去其他部門，不然也可以自己離職或是讓時間沖淡，但我是覺得開關一旦開啟，遲早都還會有下一次」。