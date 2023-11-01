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「紅包給辛苦的媽媽」她再婚遇到暖心大姑 網直呼：不是所有的菇都毒

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名媳婦發文分享，自己再婚遇上兩位好姑。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有一名媳婦發文分享，自己再婚遇上兩位好姑。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

嫁到好尪不稀奇，能遇上對自己好的大姑，更是難得的幸運。日前有一名媳婦發文分享，自己再婚遇上兩位好姑，引發網友熱議，直呼「不是所有的菇都毒」。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文分享，自己有兩位未婚、單身快50歲的姑，她憶起生第一胎的時候，大姑拿一個紅包來房間給她，告訴她說「這紅包是給妳的，不是給小孩的，因為媽媽比較辛苦」，那時她感動到哭出來，當時大家都在關心小孩，送小孩禮物，大姑卻想到了她。

原PO透露，雖然大姑和老公是同母異父的姐弟，但能深深感受到大姑對他們和公公的好，每年過年她一定會包紅包給他們和公公，過生日也是如此。

原PO指出，二姑還跟她老公說「錢不夠可以跟我開口，我可以先借給你們」，並表示雖然她賺的不多，但看我們還有房貸和兩個小孩，擔心我們會過的太有壓力。

原PO表示，因前次孽緣曾遇過超級大毒菇，萬萬沒想到這次良緣能遇到這兩位好姑，內心充滿感激這兩位好姑給她滿滿的正能量，於是PO文與大家分享。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「好不容易看到有人讚揚好菇」、「難得的奇葩菇」、「好菇讓媳婦感覺多了個姐妹，毒菇讓媳婦感覺嫁了段孽緣」、「難得在這裡看到正能量，給你一個『讚』，也祝福你一直美滿幸福」、「很有福報」、「姑姑人品好」「羨慕」、「遇到好菇，人生美好」、「你有福氣要珍惜」、「遇到好菇真的很棒，懂得感恩的你更棒」。

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