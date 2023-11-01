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同學會遇初戀舊情復燃！人妻出軌「肉體仍契合」 他開出200萬離婚條件

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻參加同學會，意外與初戀重逢，會後2人發生關係，對方甚至要支付200萬讓她離婚。示意圖／Ingimage
一名人妻參加同學會，意外與初戀重逢，會後2人發生關係，對方甚至要支付200萬讓她離婚。示意圖／Ingimage

你的「初戀」也讓你難以忘懷嗎？近日有一名人妻表示，因為參加同學會，和斷聯8年的初戀再次聯繫，雙方舊情復燃也發生關係。但令她頭痛的是，對方在發生關係後大暈船，除了揚言要與妻子離婚，也願意掏出200萬，讓她也和老公離婚。貼文一出後，引發網友熱議。

這名人妻在匿名公社以「老公與初戀怎麼選」為題，分享近期的苦惱心事，她說明自己之前參加同學會，意外碰上和平分手的初戀，因為對方後來出國工作，兩人已8年沒有聯繫。同學會後有單獨出門過幾次，發現彼此的個性、想法、對事情的觀念，甚至連肉體都依然非常契合。

不過，對方在發生關係後大暈船，表明要回日本「想辦法離婚」，也希望人妻在1年內與老公離婚，儘管提出「要200萬才考慮」的為難要求，對方竟爽快答應，讓這名人妻坦言「雖然很愛老公，但初戀才是最愛」，陷入天人交戰之中，直呼「我真的以為大家都是尋找發洩的出口而已，畢竟他也有婚姻」。

貼文一出後，隨即引發不少網友撻伐，指出「妳先生也去搞個初戀，妳認為如何？」、「想想如果自己是被另一半背叛的那個人，又作何感想？」、「只能說妳是個自私的女人」、「感覺你對你先生不是愛，比較像是感恩以及習慣接受他的呵護」、「現世報很快的」、「妳是個可悲，又可怕的女人！」、「就算妳離婚跟初戀也不會有結果，妳們只是因為一時激情而已」、「要離婚不需要一年，妳只是個發洩的窗口」。

離婚 老公 婚姻 分手

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