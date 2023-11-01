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男友嘴巴爆臭她「真的親不下去」 網揪原因一定忘了這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友表示，男友口臭的問題讓她「真的親不下去」。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有女網友表示，男友口臭的問題讓她「真的親不下去」。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

情侶交往為了更甜蜜，接吻是很正常的行為。日前有一名女網友在論壇Dcard上以「真的親不下去」為題發文，她表示每次跟男友色色的時候就會想親嘴，她知道這很正常，也沒覺得不喜歡，但近半年來，男友嘴巴越來越臭，連他吐出來的氣味都很臭。

原PO透露，她男友明明才刷過牙，但依然有股莫名的老人味，因為自己對口臭非常的敏感，也曾告訴過男友自己很在意這個點，於是前陣子也有提醒男友他嘴巴有味道，但好像也沒有什麼改善，導致現在倆人在一起時，她都會很抗拒男友靠近自己胸部以上，因為真的有很重的味道，男友想親親就會想躲開。

原PO表示，在色色的那個氛圍下，不與男友親親或是不讓他貼上身來，感覺會傷到他的自尊，男友還質疑她是不是沒那麼愛他了，所以才會不想親親。但口臭的問題讓原PO「真的親不下去」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這個好尷尬，口臭我也不行」、「解決口臭問題最有效的立即方法是嚼口香糖，但根本解決方法，還是要先釐清是宿便造成的口臭，抑或是身體已經發生病態的警訊，再對症治療才能有效改善口臭問題。如果只是宿便問題，請他先去蹲廁所」。

有過類似慘痛經驗的網友表示「之前剛跟女友在一起，為了配合她每天睡不到五小時，讓我嘴巴爆臭，就被分手了」、「嗯⋯某任男友就是這樣，他不知道舌頭要特別去刷，已經積了很厚的舌苔，開始清潔舌苔就沒有再發生口臭了」。

也有不少網友幫忙找原因提建議「口臭是因為火氣大」、「可能有牙周病」、「有可能，胃食道逆流了」、「牙結石去看牙醫」、「扁桃腺結石吧」、「舌苔清潔過了嗎？沒有的話，請他刷舌苔」。

胃食道逆流 Dcard 牙周病 情侶 口臭

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