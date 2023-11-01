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婆婆要求上繳薪水「為夫家付出」 她傻眼：只能留法定最低工資

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦表示，婆婆認為嫁進門理應要為夫家付出，要求她要上交薪水，只能留「法定最低工資」自用。示意圖／ingimage
一名媳婦表示，婆婆認為嫁進門理應要為夫家付出，要求她要上交薪水，只能留「法定最低工資」自用。示意圖／ingimage

許多子女出社會工作後，會習慣性每月上繳「孝親費」給父母，至於該給多少錢也常成為討論的話題。不過，有一名媳婦抱怨，婆婆居然要求她上繳薪水，只能保留「法定最低工資」。

一名網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文抱怨，婆婆的觀念相當傳統，認為媳婦嫁進門後就應當為夫家付出一切。該名媳婦表示，婆婆原先要她將薪水全數上繳後，再另外拿取生活費，拒絕之後，婆婆又想出一「新招」，說她可以留下「法定最低工資」作為生活費使用，剩下的薪水再交給婆婆。

網友們對於婆婆的要求，紛紛表示相當不合理，「自己賺的錢為啥要給婆婆？」、「直接回答：不可能」、「當伸手牌？叫她自己去工作」、「你的婆婆真的很壞，要給也是給自己的媽媽」。

有網友認為，若婆婆需要一同住的生活費應該跟老公拿，或是夫妻倆最好趕快搬出去，「收家用也不是跟媳婦收吧！不管是什麼費用婆婆都不應該跟媳婦拿（媳婦賺的錢）」、「啊？因為你住在他們家嗎，所以有開銷。老公呢？不想交錢趕快買房搬出去吧，證明自己有能力，她們也比較不敢要太多」。但也有網友認為媳婦可以給婆婆一點小錢作為零用錢，「如果住婆婆家，每個月可以給她2--3千當零用錢，如果沒同住就不用」。

婆婆 媳婦 孝親費 薪水

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