她看水電工廣告聯想到父親辛勞 網大讚：什麼都會薪水又高

一般人都會說，「人生有百百種、工作也有百百種，人生沒有好壞，工作也不分貴賤」。有一位女網友在Dcard貼文表示，最近在臉書看到某個一人身兼多職的廣告，害她感觸良多，尤其是最後一幕「下雨天還要踩著梯子修電線」，讓她聯想到爸爸，「因為他也是個水電工，而且是很身兼多職的那種」，廣告不免讓原PO想問「水電工就一定是咖小嗎？」

原PO表示，她爸爸是個水電工，而且是很身兼多職的那種，「有時候是去國小幫忙裝監視器，有時候是到工地幫忙刷油漆、鋪地」，工作內容很多樣性，工作環境不是潮濕悶熱就是粉塵很多，而且不同工作使用的工具也不相同，總是大包小包，不適合搭捷運上下班，也怕穿髒衣服會沾汙車廂內的其他乘客，所以堅持騎車。他每天總是早出晚歸，原PO覺得爸爸好辛苦。

原PO也覺得爸爸很帥，因為他「幫大家裝監視器、把新房子弄得美美的，每件都是可以為大家帶來笑容的事情」，但他總是覺得自己是最咖小的人，所以水電工就一定是咖小（小角色）嗎？

網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示，「覺得水電工很厲害欸，感覺什麼都會」、「『我的爸爸是很帥的阿』看到這句我破防了，好有愛」、「難道只有我夢想嫁給水電工嗎？家裡什麼壞了隨時有人修欸，根本超爽」、「我阿爸也是做水電的，每個月給我的零花錢比我自己工作的薪水還多，如果水電工是咖小，那我是什麼」。

也有人說「感覺得出來爸爸很真心對待他的工作」、「水電工薪水很高耶，而且很缺人，感覺是個非常難取代的職位，超敬佩」，更多的人擔心原PO爸爸的安全，「提醒爸爸爬高要注意安全」、「記得提醒爸爸在樓梯上一定要戴安全帽，好多摔下來出事的案例，還要注意感電危險哦」。

在網友回應中，也有人提問「咖小」怎麼解釋，「最貼近原意的意思是『跟班』、『小嘍囉』」、「原PO父親如果單純說自己是咖小，就有一點在說自己是小人物的意思，在我聽來反而比較像是自謙用語」。