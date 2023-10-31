她發現男友愛去買春卻沒分手 原因曝光引熱議「妳開心就好」

許多事跟錢扯上關係，就難以辯駁。有一位女網友發現男友愛買春，自此不想跟男友有進一步的愛愛行為，卻因有拿他給的錢，就得過且過，繼續忍受對方的行為。

原PO在Dcard 貼文抱怨說，跟男友在一起快一年，突然發現他愛去買春，從此之後，她就不再主動表示想跟男友做愛，就算對方主動示好，原PO也會以各種理由推託，因為覺得愛買春的男友滿噁心的。除此之外，原PO表示男友對她還滿好的，也很貼心。

至於為何沒跟男友分手，原PO解釋原因是「男友會給我錢花，這個月我拿一兩萬了吧」。一開始知道男友愛買春時，原PO很難過表示因為「我愛他」，釋懷之後，原PO現在愛他的錢，「應該也算是看開了吧」。

這篇貼文上傳之後，引起網友們熱議，紛紛留言回應表示，「支持妳這麼做」、「妳能這麼看開不容易，妳開心就好」、「祝妳早日找到願意照顧妳且有擔當的人」，更有人說，「有些妓女不想被講妓女，但本質上還是妓女啊」、「沒事，他出錢妳出力，沒吃虧就好」、「拿了錢被說跟妓女沒兩樣，不拿錢又被說白白被幹免費，女人真難當 」，也有憤憤不平的網友表示「笑死掉，明明錯在男生，大家都在罵女生欸，真的是男女平權嗎？」。

還有其他人幫出主意，「多拿點，拿去投資」、「別的不說，一兩萬太少了，應該要多拿點，拿多久是多久，分手也不會覺得自己什麼都沒有」、「拿他的錢存起來去醫美去抽脂，弄好了再離開，記得說最近不太開心，開銷比較大，看能不能一個月拿3～4萬的」、「很棒阿！誠實的做自己，想要的事沒什麼不對，自己想要什麼自己爭取，反正只要不傷別人就無所謂」。