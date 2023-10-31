「生小孩是有錢人的權利」他嘆育嬰月花上萬 驚見城鄉差距大

台灣「少子化」日趨嚴重，經濟問題就是生育率低落的關鍵之一。一位爸爸在網路論壇上貼出小孩的托育費用，數字盡顯負擔沉重，讓他無奈發出「生小孩是有錢人的權利」的感慨。

這名家有小小孩的男網友在「Dcard」發文，由其所附上的明細可見，托育費約1萬3000元，另有副食品1000元、延托100元。發文者表示，上述費用再加上註冊費3000元，就是一個月的托嬰開銷，雖有政府補助8500元，算下來也是近萬，而且奶粉尿布錢還要另計。

除了基本開銷，小孩若生病也是頭痛問題。發文者說，近期是腸病毒與流感的高峰，遇到不能送托的狀況，由於臨托不划算，他們雙薪家庭只能一個人請假一周照顧小孩，家庭照顧假又不支薪，等於要損失一個星期的薪水，而托嬰退費也不過幾百元，負擔相當沉重。他不禁嘆氣，「要養小孩真的需要很有餘裕或有後援才養得起」。

網友們對於他的難處深有同感，但許多人也安慰他這樣的花費已經不算高了，「我小孩1歲前在宅全日托，平均一個月支出（含各項費用）3萬」、「我們每個月都要20300，扣掉政府補助的8500也還要負擔一萬多！颱風假可以退305、病假退70（而且要連請5天才有）」、「我這托嬰註冊費就3萬了，我還覺得很正常，我這邊是新北」、「我們在台南，註冊費半年15000，每月月費14500+副食品2000，每個月繳錢心都在滴血」、「彰化準公共托嬰中心，月費16800、副食品2000、延托一小時147，你的算便宜了」。

另有網友提到進幼稚園後開銷較低廉的情形，「我女兒送新北市公托，一個月扣掉補助才3500而已」、「老大讀鄉立的幼稚園，一個月繳54元月費（含吃飯），一整年下來包含保險等等的費用，繳個1000元而已吧」。

此外也有網友感嘆照顧小孩的產值一直都被低估，「以前比較多是單薪家庭，男主外女主內的模式，一堆人都沒有意識到家庭主婦的產值，直到自己有送托需求才知道顧小孩的產值有多高。」