4旬女列結婚三條件嚇跑男方「娶外籍好了」 網曝真心話

一名網友分享，未婚的大姑現在40幾歲，通過婆婆朋友牽線，認識一名結婚對象，沒想到她向對方列出「三項條件」，男方不願接受並說打算改娶外籍新娘。貼文曝光後，許多網友認為女生真心不想嫁。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，「大姑40好幾，婆婆的朋友幫忙介紹結婚對象，她見面直接劈頭開條件，聘金50萬、婚後不跟公婆住、在家顧孩子不上班，事後對方跟介紹人說，他還是娶外籍的好了」。

對此，部分網友表示，「50萬是婆家給對方吧！幾歲了，當自己18歲喔？」、「國產40幾我還是選擇外籍年輕的」、「40好幾，應該生不出來了，還在家顧小孩，是顧誰的小孩啊？」、「聘金50萬還以為在娶姑娘，婚後不跟公婆住這點我支持，在家顧孩子不上班也要生得出來。結論，男方理性務實」。

也有網友認為，「她應該沒有想嫁，見面只是要應付婆婆，很直接的拒絕」、「這擺明了就是不想嫁出去」、「何必硬要把女兒推銷出去，女兒不想嫁不行嗎？變成怨婦蕭婆再來這抱怨喔」。

而多數網友則說，「她很直白的說出她的要求了，這很好呀！不要婚後才後悔再上來訴苦」、「我不認為開這樣的條件有什麼問題，只因女生已經40幾就不能開條件？」、「文中都沒提到大姑條件如何，只講一個年紀40幾歲，我不太理解一堆人在酸什麼40幾最好生得出小孩，還有不少也是身為女性，為何40幾就沒有對婚姻的話語權？我不懂欸」。