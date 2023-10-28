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爸媽因BL漫畫吵架鬧離婚！ 她本想勸和卻發現「是爸買的」：打擊超大

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露父母因BL漫畫吵架鬧離婚，她想勸和卻發現事情不單純。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
網友透露父母因BL漫畫吵架鬧離婚，她想勸和卻發現事情不單純。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

現今有不少人喜歡看男男戀BL題材的劇情，而這種現象被稱為腐文化，其中觀看此題材的女性被稱為腐女。近期一名網友發文分享，父母因BL漫畫大吵一架，甚至鬧到要離婚，她本想勸爸爸這種漫畫沒什麼，媽媽看一下不會怎樣，不料姐姐竟坦言漫畫是爸爸買的，讓她直呼「有點受打擊」。

原PO在「匿名公社」發文分享，目前自己在外居住，幾天前接到姐姐的電話，表示爸媽因為BL漫畫吵到快離婚，當下原PO只覺得太誇張了，想說回家勸爸爸「這種漫畫也沒什麼，我姐這種腐女也很愛看啊，媽看一下有什麼關係？」不料姐姐卻回她，「漫畫是爸買的」，原PO當下十分錯愕。

原PO進一步向姐姐了解後得知，爸爸買了好幾套BL漫畫藏在沙發底下的儲物格，然而卻不巧被媽媽發現，由於是BL題材，爸爸覺得面子掛不住，因此雙方便開始爭吵起來。

貼文發布後，網友紛紛逗趣回覆，「真的是左右為男啊」、「最後一句我笑了，對不起」、「男上加男」，也有網友理性分析，「我真心覺得，不管是誰買的，都不足為奇啊，腐女腐男族群也是很多異性戀，看漫畫也不代表就是自己想去嘗試，畢竟迷2次元真的不能代表現實生活」、「我覺得你爸的生氣的點應該是他的隱私被你媽侵犯了，再加上又是BL漫。男人都很愛面子的，只是用生氣在掩蓋自己罷了」。

腐女 漫畫 離婚 父母

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