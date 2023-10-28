生日禮被嫌寒酸！女兒遭同學霸凌 媽媽到校也被嗆「沒錢就不要生小孩」心寒

一名母親痛訴自己讀高中的女兒被班上同學霸凌！因為家裡經濟比較沒有這麼富裕，就遭到其他同學在課本寫上「窮鬼、乞丐」等難聽字眼，甚至還嗆「沒錢不就不要生小孩」，讓該名母親相當心寒。

這名母親在臉書「匿名公社」寫道，高一女兒學校的班長，是她國中就同班的好朋友，但因為同學A和幾個跟班也和班長很好，她們都是成績前段，女兒則是後段，所以同學A一直想把她踢出小團體。

為了班長生日，女兒還特地用存下來的零用錢買手鍊，同學A和其他人則是砸大錢打金項鍊，放學還私下邀班長去KTV在慶祝一次，女兒都不知情，在KTV時她們還亂造謠，隔天班長就完全不理女兒了。

後來女兒一直偷哭好幾天，母親才發現她課本被亂畫，上面還被寫窮鬼、乞丐等難聽字眼，還會被笑穿雜牌球鞋、買不起iPhone。母親找老師處理，同學A她們也是全不承認，其中一個同學還在離開辦公室時回嗆一句「沒錢就不要生小孩」，讓母親聽了相當心寒。

母親心痛表示，因為先生意外過世，公司被迫倒閉，自己單親養兩個孩子，不富裕但足夠溫飽，她們也都很乖巧懂事，沒想到因為這樣被欺負，原本以為高二分組可以脫離，沒想到還是持續跟同學A同班，雖然女兒有交新朋友，但她們還是持續霸凌行為。

不少人看完也認為，「價值觀都偏差了，眼睛長在頭頂上將來出社會恐怕會更慘」、「建議錄音提告，而且這種學校真的可以轉學，不要讓小孩有陰影」、「這種情況基本無解，要麼女兒自己變強，用實力證明自己，要麼就是忍到畢業」、「這種小團體，勸妳女兒也不要跟她們一起了，近墨者黑」。