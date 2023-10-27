媳怨大伯「老闆夢」賠大錢賣老家 這次竟借高利貸想創業賣榴槤

人人都有老闆夢，希望一覺醒來成為富豪，掌管大公司與許多員工，不過近日有一名媳婦抱怨，大伯喜歡創業，先前已經賠了400萬，現在又將公婆的老家賠掉，每次都要夫妻倆幫忙收尾，她現在忍無可忍，怒轟「現在大伯居然去借高利貸，想賣榴槤致富」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，大伯幾年前有次「創業」失敗賠了不少，銀行要查封他名下的房產，跟公公離婚20多年的婆婆為了幫忙償還快400萬的債務，就將她的遺產提早分大伯，並直言「以後幫不了」，希望他學乖點，但沒想到前幾天他們夫妻接到公公的電話，難過地告訴他們「我的家沒了」。

經過夫妻倆了解狀況後，發現是大伯又跑去借高利貸，而且沒有跟任何人商量就借錢，打算賣榴槤致富，現在還不出錢，導致公公的房子即將被查封，昨天法院執行查封，把大伯名下自己的房子跟公公的房子都查封了，準備執行拍賣，而公公完全不知道，還以為是詐騙，直到法院文件跟封條都上了才不得不信，哭著跑來找原PO夫妻求助，他們夫妻倆不忍心公公受苦，於是每個月又幫大伯還4萬多的貸款。

最後原PO忍無可忍，控訴「我跟我老公都在科技公司賣肝，薪水雖然很不錯，但是壓力大、加班多，我們有房貸車貸，還有兩個孩子要養，前前後後已經幫大伯還了七位數了，婆婆這次覺得不應該幫大伯，我覺得他們窮死就算了，我們連渡假都要猶豫，現在幫大伯就等於把錢打水漂了」。

文章曝光後，引發網友熱議，多數人勸她「不要救，這是無底洞」、「早點斷捨離，不然這種還不完的」、「跟妳大伯、公公保持距離吧！」、「因為一直有笨蛋在後面幫他擦屁股，所以他又不痛不癢的」、「創業個屁，根本就是賭徒而已」、「妳大伯已經拖垮自己家庭，現在連妳們家也可能會拖垮，要懂得跟這種人切割不然最後是害了自己跟自己的孩子」、「救急不救窮，親戚才可怕」。