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婚變危機人妻向「諮詢師」求救 對方竟稱：月繳3萬給我可挽回老公

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友向感情諮商師詢問「老公外遇問題」，對方稱「一個月收費3萬元，可教她怎麼挽回老公」。示意圖／聯合報系資料照
一名網友向感情諮商師詢問「老公外遇問題」，對方稱「一個月收費3萬元，可教她怎麼挽回老公」。示意圖／聯合報系資料照

婚姻遇到危機時，許多夫妻會尋求諮商師的協助，不過若將諮商工作當成騙取財物的工具，這恐怕就會遭到撻伐。日前有位人妻發文表示，最近她老公外遇，於是她找了感情諮商師，對方告知「一個月要3萬元，可以先預繳1.5萬元，教妳挽回夫妻感情」。對此，網友們狂搖頭勸「錢好好留著！乾脆拿去吃好吃的」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她最近遭逢老公外遇，發現有感情諮商師寫著「諮詢免費、有償指導」，結果一問下來對方告知「一個月費用為3萬元，3個月8萬元」，她告知對方「我金錢困難，負擔不起」之後，諮商師又告訴她「妳可以先預繳1.5萬元，也就是諮詢15天，有老師會指導妳怎麼做，教妳挽回夫妻情感，妳的老公都要跟小三住在一起了，不能再拖了」。

原PO向網友求助「這有可能是詐騙嗎？還是有人可以推薦我合法、合理的感情諮商師嗎？」事後她補充，目前跟老公確定溝通無效，跟男方相處太久，少了溫順、撒嬌，比起小三真的輸太多，現在有兩個選擇「留在家不愁吃穿，但是過偽單親生活，或者是離開家自己生活，但負債也得自己扛」。

文章曝光後，網友們回應「老公沒心了的話，花多少錢都沒用，不如把錢留給自己，或是找正牌的心理諮商師」、「外遇還要挽回什麼？不要糟蹋自己還被別人詐騙」、「這根本就是騙錢的，不要誤入歧途，花冤枉錢」、「最好的諮商就是跟老公談談，別人沒辦法幫妳」、「妳在期待老公回來嗎？就算回來了，也沒有心思在妳身上，還不如把1.5萬拿去對自己好」、「放下才是對自己最好的方式，那些諮詢都是詐騙集團，不要再傻下去了」。

詐騙集團 外遇 心理諮商

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