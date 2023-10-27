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人妻外遇自曝是「好媽媽」 超扯理由讓眾人直呼：刷新三觀

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻與公司男同事外遇，雖然道歉付出代價，但她卻自認為自己仍然是個好媽媽。 情境圖／ingimage
一名人妻與公司男同事外遇，雖然道歉付出代價，但她卻自認為自己仍然是個好媽媽。 情境圖／ingimage

現代人的感情觀念都是速食愛情，即使步入婚姻也難保忠誠。有一名人妻透露和公司的男同事搞外遇，事情曝光後已經道歉也付出代價，雖然知道行為不對，但她為自己辯解的理由卻讓人聽了無法接受。

這名人妻在臉書「匿名公社」寫道，自己已經為外遇的行為道歉也付出代價，但她卻認為自己並不是不負責任的媽媽。人妻大言不慚地說，之前假日和男同事約會時都會將2個小孩帶在旁邊照顧，反觀夫家都在自助餐店裡忙著工作，沒幫忙顧小孩，讓她不滿地說「真以為帶2個孩子那麼輕鬆嗎？」

但這樣的言論讓許多網友看了氣炸，「帶孩子確實辛苦，但是那不是出軌的藉口」、「能不能思維正常點啊？受不了夫家，妳應該選擇離婚，再去找對象，不是外遇後才來檢討夫家對妳總總不好，是不是好媽媽與妳外遇是兩碼子事」、「到底是誰給妳的勇氣，怎麼有那臉皮一直拿來說嘴，自己外遇說的一副理所當然」、「最差勁的榜樣，外遇還帶著小孩去」、「刷清三觀耶，自己外遇還帶著兩個小孩一起去約會，拿小孩當擋箭牌，妳這個媽還真是好樣的，當妳的小孩還真可憐」、「刷新了我的三觀…算了，妳高興就好，但是拜託別把妳的小孩教壞了」。

還有人大酸，「哇靠，原來禮義廉恥真的夾在國文課本裡欸」、「原來有帶小孩就可以外遇？」、「臉皮是防彈背心的原料嗎？」、「妳真的好辛苦，偷吃還帶小孩」、「的確，帶兩個小孩出去偷吃，的確不輕鬆，辛苦妳了」、「不輕鬆還能搞外遇也真強啊」。

外遇

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