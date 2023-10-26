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女兒漏洗衣服「被趕出家門」 婦懊悔PO文挨轟情勒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽只因女兒忘記幫忙洗衣服，一氣之下將對方趕出家門，事後一直沒有勇氣向女兒道歉。示意圖／ingimage
一名媽媽只因女兒忘記幫忙洗衣服，一氣之下將對方趕出家門，事後一直沒有勇氣向女兒道歉。示意圖／ingimage

有些人一時衝動的行為，會重重傷害身邊的人。一名女網友表示，小女兒只洗自己跟男朋友的衣服，漏洗她的，讓她因此嫉妒的口出惡言，還要求兩人離開，沒想到女兒隔天就開始搬東西，令她懊悔感嘆「我親手扼殺了我的幸福！」

女網友25日於臉書社團「爆怨2公社」發文，「就在剛才我趕走了一直以來非常貼心的小女兒！」原PO解釋，24日晚上小女兒只洗自己跟男友的衣服，沒有洗到她的，原PO內心嫉妒的因子瞬間爆炸，開口要求他們兩個搬出去，還說了一些難聽的話，事後才感嘆「我親手扼殺了我的幸福！」

原PO坦言忘記「有一天樹大會分枝」，一直認為大女婿跟小女兒的男友搶走她的孩子，讓女兒們跟她變得很不親近。前幾天同事還試著開導，但是看著孩子帶著大包小包離去的背影，她表示雖然難過流淚，卻始終沒有勇氣說出對不起，「懊悔也沒有用，因為世上沒有後悔藥可以吃」。

對此，網友紛紛留言「平時一定不少在情緒勒索妳女兒」、「長輩真的不要這麼愛情緒勒索耶，只會把晚輩越推越遠而已」、「妳仔細想想，讓她們變得跟妳不親的原因是她們的另一半？還是是妳那已經扭曲的心態及易爆的脾氣？」、「妳該學習的是如何溫柔的表達自己的感受，傳個訊息表達對情緒反應的歉意也行」、「尋找自己的生活重心吧！孩子長大本來就會有自己想過的生活」。

貼文發布後引起熱烈討論，原PO回應感謝各位網友的指教，並透露之前從來沒有趕過女兒，不過仍會發脾氣罵人，這次女兒會離開，是因為已經受不了她的個性。原PO覺得自己的修養太差，今後會將把重心放在毛孩子身上，讓孩子自由自在的生活。

情緒勒索 長輩

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